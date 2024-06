Mercato OM : ce « like » de Balerdi qui n’est pas passé inaperçu !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Si les supporters attendent toujours avec impatience la prolongation du meilleur défenseur de la saison de l’OM, ce dernier a liké un post du journaliste Fabrizio Romano, sur le réseau Instagram, annonçant des avancées dans le dossier De Zerbi. De quoi donner l’espoir quant à sa présence dans l’équipe l’année prochaine.

Alors que la majorité des supporters souhaite le voir revêtir la tunique bleue et blanche la saison prochaine, rien n’est encore sûr quant à l’avenir de Leonardo Balerdi. À ce jour aucune prolongation de contrat n’a été confirmée et la possible venu de Roberto De Zerbi pourrait peser dans la balance de l’OM. Une possibilité qui semble se confirmer de plus en plus.

Un like sur le post de Fabrizio Romano

Tandis que les négociations avancent sur la bonne voie, c’est Balerdi qui a donné un premier indice en likant le post Instagram de Fabrizio Romano, annonçant l’avancée des discussions entre le club et l’entraîneur italien. De quoi annoncer la couleur alors que les dirigeants marseillais auraient envoyé une première offre de prolongation au joueur ! Plus que quelques jours avant d’en savoir plus sur la situation.

