Mercato OM : Ce meneur de jeu ciblé devrait filer en Premier League !

Un moment pisté par l’OM en concurrence avec l’OL, le milieu offensif danois Jesper Lindstrøm actuellement à Naples, pourrait finalement rejoindre un autre club. Intéressé par le joueur, qui n’aura pas réussi à s’imposer en Italie, c’est Everton qui devrait tenter le coup. Le Danois pourrait alors retrouver Illiman Ndiaye, qui a également rejoint le club anglais.

L’OM voit une de ses pistes de début de mercato s’envoler presque définitivement. Un moment étudié comme une option, Jesper Lindstrøm, milieu de terrain offensif de Naples, serait dans le viseur du club anglais de Everton. Egalement pisté par Lyon, le jeune joueur qui avait loupé sa première saison en Italie, ne devrait donc pas débarquer en France cet été.

A lire aussi : Mercato OM : De Zerbi ouvre une nouvelle piste offensive très alléchante ?

🚨🔵 EXCLUSIVE: Everton have opened talks with Napoli to sign Jesper Lindstrøm as winger is next top target.

Negotiations underway, Napoli are open to selling Jasper in case of good proposal, #EFC on it. 🇩🇰

NO talks for Jackson Tchatchoua from Verona despite links. pic.twitter.com/qaRPKZWwaj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2024