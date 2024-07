Mercato OM : De Zerbi ouvre une nouvelle piste offensive très alléchante ?

La venue de Mason Greenwood à l’OM s’enlise et la direction olympienne semble s’impatienter. Le club qui misait énormément sur ce dossier au poste d’ailier droit pourrait cependant rebondir, De Zerbi aurait dans son viseur une des pépites de Brighton.

Selon une information du Sun, « Marseille avance pour Simon Adingra de Brighton et s’est entretenu avec ses représentants. Roberto De Zerbi a très envie de retrouver son ex-joueur de Brighton. En effet, Mason Greenwood de Manchester United met trop de temps à se décider. » L’international ivoirien de 22 ans (14 sélections) avait été recruté par Brighton en 2022 en provenance de Nordsjaelland pour 8M€. Après un prêt à l’Union Saint-Gilloise, il a disputé une saison en Premier League avec les Seagulls. Bilan : 40 matches, 7 buts, 3 passes décisives, mais surtout une faculté à accélérer le jeu et déstabiliser les défenses adverses, il a joué à droite comme à gauche. Adingra dispose encore de deux ans de contrat avec Brighton, un transfert qui va coûter cher, il est évalué à 30M€ par le site Transfermarkt.

