Mercato OM : « Ce n’est pas pour ça qu’il vaut ce tarif et qu’il va tout écraser. »

C’est l’équipe surprise de ce Mondial au Qatar, le Maroc a impressionné la planète football par sa qualité de jeu et ses joueurs talentueux. Parmi eux, Azzedine Ounahi suscite les convoitises de nombreux clubs européens.

Véritable révélation de cette Coupe du Monde 2022, l’angevin Azzedine Ounahi se retrouve a présent sous les feux des projecteurs grâce à des performances remarquables contre le Portugal, l’Espagne ou encore la France.

Après avoir fêté au pays le magnifique parcours effectué par le Maroc, Ounahi devra retourner à Angers pour reprendre le championnat. Seulement, les offres pleuvent pour le jeune marocain selon le président du SCO lui-même : « On a des offres pour Azzedine Ounahi. Des approches de grands clubs et de clubs moyens. Ça vient de partout. Italie, Espagne, Angleterre, France. Notre souhait c’est de trouver un deal en janvier, mais qu’il reste jusqu’à la fin de saison. ».

Selon le média anglais The Sun, Leicester, Newcastle, l’Inter Milan et Naples seraient dans la course à la signature. Autant dire que face à ces poids lourds financiers, l’OM peut difficilement rivaliser.

Sur le plateau de l’émission Débat Foot Marseille, Sourigna, Benjamin Courmes et Jeremy Attali-Pietri débattent de la faisabilité de l’opération.

« Je le connais assez peu vu que j’ai regardé que les Bleus, je l’ai vu sur un seul match. Après un joueur qui flambe en Coupe du Monde est-ce que c’est un joueur qui peut confirmer ? Pour le savoir faut le prendre. Après est-ce qu’à ce poste là on a pas déjà assez de monde ? Il y a Rongier, Veretout, Guendouzi, Gueye… Ou alors faut faire partir des joueurs. Je l’ai vu que contre la France et à Angers j’avoue que je le regardais pas. […] Dans le mercato d’hiver c’est rare de mettre des montants comme ça, ça ressemble un montant d’été, quand tu te qualifies en Ligue des Champions… En hiver sortir 40 millions d’euros, je crois pas que ce soit pour nous. » Jeremy Attali-Pietri – Débat Foot Marseille – 22/12/2022« On est pas en train de parler de la pépite qui a porté Angers pendant les six premiers matchs. On est très loin d’un joueur qui vaut 22 millions d’euros. Il fait une belle Coupe du Monde, comme toute l’équipe du Maroc mais Sourigna – Débat Foot Marseille – 22/12/2022

Pour revoir ce DFM en intégralité : Mercato OM : Malinovskyi relancé? Une ouverture pour Ounahi? Deux retours importants pour TUDOR !

A LIRE AUSSI : OM – TFC : Un arbitre qui aime donner des cartons !