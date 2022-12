OM – TFC : Un arbitre qui aime donner des cartons !

Avec la fin de la Coupe du Monde au Qatar, la reprise des championnats européens approche à grand pas. L’OM commencera jeudi prochain par affronter Toulouse à 21 heures au Stade Vélodrome.

C’est Jérémie Pignard qui a été choisi pour arbitrer OM-TFC, le dernier match de l’année 2022. Et s’il y a bien une remarque à faire sur M. Pignard, c’est qu’il n’a pas la main leste envers les joueurs marseillais : en six rencontres arbitrées, il sanctionne en moyenne les marseillais d’un carton 2,83 fois par match.

Cela fait donc de lui l’arbitre le plus sévère du championnat envers les Olympiens. Pour les statistiques, l’OM n’a jamais fini sur un nul à l’issue des matchs arbitrés par Jérémie Pignard : sur un total de six matchs, l’OM a gagné quatre fois et s’est incliné à deux reprises.

A noter que M. Pignard avait également fait polémique lors d’une rencontre entre Brest et le PSG en septembre. Equipé d’un micro par Amazon Prime Vidéo, quand Jérémie Pignard intervient pour un tacle grossier de Presnel Kimpembe et essaie de séparer l’attroupement de joueurs, le parisien lui lance « Wesh, touche-moi pas frère ! Pourquoi tu me touches ? Touche-moi pas ! ». Aucune réaction de la part de l’arbitre de 35 ans, qui laisse le match se poursuivre sans aucun avertissement…

