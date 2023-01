Mercato OM : Ce n’est pas totalement mort pour l’arrivée de Moffi !

L’Olympique de Marseille n’aurait pas abandonné la piste menant à Terem Moffi qui aurait choisi l’OGC Nice d’après plusieurs médias. La Provence affirme qu’il existe encore de l’espoir dans ce dossier !

Ce mercredi, L’Equipe et Foot Mercato s’accordaient à dire que Terem Moffi avait tranché entre l’OGC Nice et l’OM et qu’il avait choisi les Aiglons ! Cependant, malgré cette décision, La Provence affirme que le dossier n’est pas totalement abandonné par la direction marseillaise.

Encore de l’espoir pour voir Moffi signer à l’OM?

Le joueur a peut-être une préférence pour l’OGC Nice mais le club azuréen n’a transmis que des offres bien en dessous des prétentions financières de Lorient. West Ham ainsi que l’OM auraient convaincu les Merlus avec propositions aux alentours de 30M€.

D’après Alexandre Jacquin de La Provence, la venue de Moffi n’est pas impossible à cette heure. Il pourrait signer à l’Olympique de Marseille dans les prochains jours si le club réussit à convaincre le Nigérian. De son côté, Bamba Dieng patienterait toujours à Lorient pour son transfert.

À cette heure, la piste #Moffi n’est pas totalement abandonnée du côté de l’#OM. Et il existe encore une possibilité pour que le Nigérian de #Lorient soit olympien d’ici quelques jours… — Alexandre Jacquin (@AJac13) January 25, 2023

Ça peut être très bien d’avoir le profil de Bamba Dieng — G.Biraud

D’après Gaël Biraud, responsable des Sports de La Marseillaise, il ne faut pas laisser partir l’international sénégalais s’il n’y a pas de recrutement à ce poste d’attaquant de pointe.

« Je pense que c’est un joueur qui a le jeu pour pour l’Angleterre. Maintenant, quand tu le vois sur les derniers matchs, il a encore beaucoup de déchet dans son jeu. Je pense que Tudor l’a reconnu. D’ailleurs, il a autant de talent que de déchet, donc c’est très très frustrant. On voit que quand il rentre, l’OM se crée beaucoup plus d’occasions dans la profondeur. Manque de temps de jeu pour progresser? Exactement. C’est pour ça que, en tout cas, s’il part, je pense que l’OM se prive de quelque chose parce que c’est quand même un joueur qui est différent d’Alexis Sanchez. Ça peut être très bien d’avoir le profil de Bamba Dieng. Et puis, en effet, il peut encore progresser. S’il part, il faudra vraiment recruter. Moi, je pense que l’OM n’a pas forcément besoin de recruter. On est sur une potentielle recrue offensive. Moi, je trouve que l’effectif pourrait tourner comme ça sur une demi saison. Il reste quasiment un match par semaine jusqu’en février. Si Dieng part, en revanche, là, on a plus de deuxième attaquant derrière. Et puis surtout, je pense que c’est le profil qui est intéressant, complémentaire avec Sanchez. » Gaël Biraud – Source : Football Club de Marseille (19/01/23)