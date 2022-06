Mercato OM : Ce probable remplaçant de Kamara poussé vers la sortie par son club?

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Francis Coquelin n’est pas contre un départ. Son club, Villarreal, le laissera filer s’il le souhaite !

L’Olympique de Marseille est à la recherche d’un joueur pour remplacer Boubacar Kamara. Longoria et Sampaoli auraient coché le nom de Francis Coquelin à ce poste. Le joueur lui-même ne serait pas un contre un départ de Villarreal.

Selon les informations du média espagnol AS, le Français ne sera pas retenu par son club en cas d’offres ! L’Equipe affirmait il y a quelques jours que Lyon et le Stade Rennais étaient aussi intéressés par son profil. Une offre entre 5 et 10 millions d’euros pourrait satisfaire le club espagnol pour Coquelin.

Actuellement en France, Francis Coquelin était en visite dans les installations de son club formateur de l’AS Bourny (Mayenne) ce week-end, l’ancien joueur d’Arsenal s’est exprimé dans les colonnes du quotidien Ouest-France sur l’intérêt que lui portent les clubs français.

Apparemment oui, il y a des intérêts de clubs français. Ça fait toujours plaisir (sourire). Après, j’ai encore un contrat à Villarreal, donc on va voir ce qui va se passer cet été. Je ne ferme aucune porte, on verra. Pour l’instant, je suis concentré sur le fait de bien me préparer physiquement pour reprendre la saison avec Villarreal. Mais on sait qu’un mercato est long donc on verra ce qu’il se passera. Pour l’instant je suis très heureux là-bas. C’est un peu le jeu du mercato, il y a beaucoup de rumeurs. Comme je l’ai dit, ça fait toujours plaisir de voir des intérêts mais on sait qu’il y a aussi beaucoup de rumeurs dans ces périodes-là. Rejoindre un club qui joue l’Europe ? Oui, c’est clair que quand on goûte à ce genre de matchs, on a envie de continuer à les jouer. J’ai toujours privilégié le côté sportif. Jusqu’à présent, tous les projets que j’ai choisis étaient ambitieux sur le plan sportif. C’est encore ce qui va guider dans les prochaines années et sur le reste de ma carrière » Francis Coquelin – Source : Ouest-France (18/06/2022)