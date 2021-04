Mercato OM : Ce probable successeur de Mandanda est très courtisé…

Souvent cité pour remplacer Steve Mandanda à l’Olympique de Marseille, Alban Lafont a fait savoir qu’il souhaitait quitter le FC Nantes. Le gardien prêté par la Fiorentina garde une belle cote en Italie.

L’Olympique de Marseille va certainement vivre un mercato d’été déterminant pour l’avenir… Et notamment au poste de gardien de but où Steve Mandanda est titulaire mais est plus proche de la fin que du début de sa carrière.

LAFONT PISTÉ PAR DE GROS CLUBS FRANÇAIS

Pablo Longoria va donc devoir lui trouver un successeur. Un nom revient avec insistance chez les supporters : Alban Lafont. Le jeune français qui est actuellement prêté au FC Nantes avec option d’achat souhaiterait quitter les Canaris en fin de saison.

Selon RMC Sport, il aurait fait savoir aux dirigeants nantais qu’il ne voulait pas continuer l’aventure. Ses représentants seraient en contacts avec de « gros clubs français ». L’OM? Pour le moment, aucune confirmation à ce sujet mais la presse italienne affirme qu’il a toujours la cote en Serie A.

L’AS ROMA, INTÉReSSÉ PAR SON PROFIL

En effet, selon La Nazionale, l’AS Roma serait venu aux renseignements auprès de la Fiorentina pour récupérer Lafont. Pau Lopez, le gardien espagnol, n’a pas vraiment convaincu depuis le début de la saison. Pour le moment, aucune somme n’est évoquée mais le gardien a fait savoir qu’il souhaitait jouer une compétition européenne.

A LIRE : Mercato OM : Alban Lafont pour concurrencer Mandanda, bonne idée ?

L’AS Roma est actuellement 7e de Serie A, à 5 points du 5e. L’OM est 6e à 1 seul point du 5e. Le nouveau projet marseillais pourrait convaincre le portier des Espoirs de l’Equipe de France, où il côtoie déjà un certain Boubacar Kamara…