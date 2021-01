Mercato OM : Ce que Ribéry et Alvaro ont dit à Lirola…

Pol Lirola est la première recrue de l’année à l’Olympique de Marseille. L’Espagnol arrive en provenance de la Fiorentina sous la forme d’un prêt avec une option d’achat aux alentours de 12 millions d’euros. Lors de sa présentation, Pol Lirola a avoué que Franck Ribéry et Alvaro Gonzalez l’ont convaincu de signer à Marseille…

Pol Lirola est entré en jeu lors du Trophée des champions perdu mercredi par l’Olympique de Marseille face au PSG (2-1). L’Espagnol s’est présenté vendredi en conférence de presse pour sa présentation devant les médias.

Je me sens bien intégré – pol lirola

« L’entraîneur a décidé de me faire entrer contre Paris. Même si je n’avais pas beaucoup de temps pour apprendre à connaître mes coéquipiers, mais je me suis senti à l’aise dès la première minute, surtout avec Alvaro. Il m’aide beaucoup car on parle en espagnol, j’ai encore du mal avec le français. Mais tout va très bien. Je parlais avec Alvaro avant de signer ici. Il avait très envie que je vienne, que ce serait une bonne étape pour moi. Ils m’ont tous très bien accueilli dès le premier jour, je me sens très bien intégré. Je suis très ami avec Franck Ribéry. C’est un crack qui m’a beaucoup aidé. Quand je lui ai dis que je pouvais venir à Marseille, il était très content pour moi. Il m’a dit que si j’avais besoin de quelque chose à Marseille, je pouvais l’appeler, il m’a aussi dit que les supporters sont incroyables ici et que je réussirai ici ». Pol Lirola – Source : Conférence de presse (15/01/2021)

