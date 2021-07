Mercato OM : Ce qui bloque pour Kamara ?

En fin de contrat avec l’OM en juin 2022, le départ de Boubacar Kamara semble inévitable cet été. Dans le besoin de vendre, Pablo Longoria espère récupérer des liquidités pour son joueur. De son côté, il serait prêt à quitter son club formateur…

Ce n’est malheureusement plus une surprise… Boubacar Kamara devrait bel et bien quitter l’OM cet été. En fin de contrat avec le club phocéen en juin 2022, le milieu de terrain fait partie des joueurs « bankables » de l’effectif aux côtés de Duje Ćaleta-Car, Nemanja Radonjić ou Darío Benedetto. Après avoir connu ces dernières années les départs d’André-Pierre Gignac, d’André Ayew et de Florian Thauvin libres, l’OM veut cette fois éviter de se séparer de l’un de ses joueurs gratuitement. Bonne nouvelle pour l’OM, Boubacar Kamara ne manque pas de prétendants. Ces dernières semaines, on évoquait avec insistance des intérêts de l’AC Milan, de la Lazio de Rome ou encore de l’AS Monaco. Des clubs anglais seraient même à l’affût pour tenter de le récupérer. Cependant, aucune offre n’a encore été formulée pour le milieu de terrain olympien. D’après ce qu’avait révélé la presse italienne, seul l’AC Milan aurait formulé une offre de 12 millions d’euros pour l’attirer. Un montant jugé bien trop faible par Pablo Longoria.

🔹À un an de la fin de son contrat à l’OM, Boubacar Kamara se verrait bien partir. Cependant, les exigences financières de l’OM refroidissent ses prétendants. (@lequipe) #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/6o2NWTJla9 — MercatOM (@mercat_om) July 25, 2021

KAMARA PRÊT À PARTIR ?

Dans son édition du jour, l’Équipe apporte des informations supplémentaires dans le dossier menant à Boubacar Kamara. Tous les prétendants à l’affût pour récupérer le joueur seraient refroidis par les exigences financières de l’OM. Jeune et polyvalent, Pablo Longoria estime que Boubacar Kamara a une valeur marchande située entre 20 et 25 millions d’euros et ne le cédera pas pour un montant inférieur. Mais l’OM se trouve dans une situation compliquée. Dans l’obligation de vendre et de récupérer des liquidités, le club phocéen pourrait être contraint de céder d’ici la fin du mercato si aucune offre n’arrive. De son côté, le principal intéressé se verrait bien quitter son club formateur cet été. En conférence de presse, il avait déjà laissé planer le doute sur son avenir en avril dernier. Après avoir signé son premier contrat professionnel à l’OM en 2017, Boubacar Kamara a tout connu ici. De la Ligue 1 à la Ligue des champions, sans oublier le parcours en Ligue Europa en 2018…

« Au vu de cette saison, on savait très bien qu’on n’allait pas la faire. Il y a quatre équipes devant. Ce n’est pas la Ligue des champions qui me posera problème pour resigner ou pas, a-t-il indiqué. Je suis ici depuis tout petit. Cette sensation de partir je ne l’ai jamais ressentie. Mais je pense que je suis prêt à aller n’importe où avec ce que j’ai vécu à l’OM. » Boubacar Kamara – source : Conférence de presse (22/04/2021)