Mercato OM : Ce qui bloque pour l’arrivée de Nuno Tavare

L’Olympique de Marseille est à la recherche d’un piston gauche pour intégrer l’effectif d’Igor Tudor… Selon Fabrizio Romano, le deal bloque avec Arsenal sur la nature du transfert.

L’Olympique de Marseille aurait besoin de pistons pour intégrer l’effectif d’Igor Tudor. Le coach croate compte beaucoup sur ces postes-là dans sa tactique et espère avoir des joueurs performants pour une bonne animation offensive.

Ce dimanche, L’Equipe expliquait dans son édition que l’OM ainsi que le Portugais ont trouvé un accord en vue d’un transfert. Arsenal a même trouvé un joueur à son poste afin de combler ce départ en la personne de Zinchenko qui évolue à Manchester City. Deux bonnes nouvelles pour l’arrivée de Nuno Tavares à l’OM !

Cependant, Fabrizio Romano nous informe qu’il n’y a pas encore d’accord trouvé avec Arsenal… Cela bloquerait au niveau de l’option d’achat intégrée ou non dans le prêt. De leur côté, les Gunners vont probablement recruter Zinchenko en provenance de Manchester City au poste de latéral gauche.

Talks between Olympique Marseille and Arsenal for Nuno Tavares are not progressing. No agreement, as there was no buy option included. 🔵 #OM

OM are already focused on other targets – while Clauss is still top of the list as right back. pic.twitter.com/7eW3zb83Bk

