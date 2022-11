Mercato OM : Ce qui coince pour Gerson à Flamengo

Cadre de l’effectif olympien sous le commandement de Jorge Sampaoli, Gerson a été délaissé par Igor Tudor cette saison. Il aura suffi d’une déclaration en off de son père et agent, Marcao, pour accélérer son départ de la cité phocéenne.

Frustré par les choix d’Igor Tudor à son égard, Gerson ne se sentait pas bien à l’OM. En effet, le coach croate n’a pas vraiment fait confiance au brésilien et ne lui a pas assez donné sa chance lors de cette première partie de saison. Un choix qui l’a potentiellement empêché d’être sélectionné avec le Brésil pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar et une grande déception qui a donné au numéro 8 des envies d’ailleurs.

Ce n’est pas bouclé pour Gerson — Marcos Braz

Pour Pablo Longoria, c’est une occasion d’alléger l’effectif marseillais alors que l’OM est éliminé de la Ligue des Champions. Il est aussi important pour lui d’en tirer un bon prix, d’autant plus que l’espagnol a annoncé vouloir recruter dans le secteur offensif cet hiver. D’abord annoncé du côté de Séville, c’est un retour à Flamengo qui a séduit Gerson. Après deux expériences infructueuses en Europe, le joueur veut prendre du plaisir à jouer et a d’ores et déjà posé ses valises au Brésil .Un problème subsiste : le montant demandé par la direction marseillaise est jugé trop élevé par les Mengão. Les dirigeants de Flamengo ne sont pas disposés à payer les 20 millions demandés, quitte à renoncer au transfert.

» Ce n’est pas bouclé pour Gerson. C’est très difficile pour les chiffres en raison du prix qui avait été payé par l’OM. Flamengo aimerait compter sur le joueur. Le joueur aussi. Mais ça ne marche pas comme ça » Marcos Braz – ESPNSelon des informations de Globo Esporte, si le transfert de Gerson échoue, Flamengo aurait un plan B. Ce deuxième choix porte le nom de Claudinho, qui aurait l’intention de suspendre son contrat avec le Zénit Saint-Pétersbourg. Recrutement malin ou coup de bluff pour les brésiliens ?

