Moins performant que ce que l’on imaginait, Gerson a déçu certains supporters après ses premières minutes en Ligue 1. Paulo Cesar, ancien joueur de l’OM, croit savoir ce qu’il lui manque pour être à 100%.

L’Olympique de Marseille a officialisé huit recrues depuis le début du mercato estival. L’une d’entre elles est Gerson, milieu de terrain brésilien qui a débarqué de Flamengo contre environ 20 millions d’euros. Un gros transfert qui met forcément beaucoup d’attente chez les supporters.

Quand l’équipe se sera améliorée collectivement, Gerson sera plus performant — Paulo Cesar

Paulo Cesar, ancien joueur brésilien de l’Olympique de Marseille a été questionné à ce sujet par le journal La Provence. L’ex-attaquant souhaite que l’on laisse un peu plus de temps à Gerson pour s’adapter au jeu en France et surtout que le collectif soit mieux huilé afin de le voir à 100%.

« Je ne veux pas trop m’exprimer sur lui pour le moment. Laissons-le jouer au minimum jusqu’à la fin de l’année avant de le juger. Il a vécu une expérience en Italie qui n’a pas marché, à la Roma et à la Fiorentina. Il est revenu au Brésil, reparti à Marseille. Ce n’est pas un joueur qui peut faire la différence tout seul, il lui faut de bons joueurs à côté, l’OM ne peut pas compter que sur Payet. Il en faut d’autres si on veut de nouveau gagner un trophée. Gerson est un joueur pour organiser. Techniquement, un très bon, il fait jouer, sert les autres. Contre Bordeaux, il fait un bel appel et une belle passe sur le premier but de l’OM. Mais laissons-lui le temps…Il arrive d’un football différent, il y a donc un temps d’adaptation, au système, à un nouveau club, de nouveaux partenaires, il faut un petit peu de temps, mais on a vu le talent de Gerson à Flamengo, qui est l’un des plus grands clubs du monde par son histoire et on n’a pas noté de complication particulière à son adaptation à l’OM. Il peut nous montrer ce qu’il a montré à Flamengo. On continue d’avancer pas à pas avec lui. Il y a un autre facteur, c’est le développement de l’équipe, pour qu’il s’installe mieux dans ce collectif. Il sera alors plus important et ce sera le cas de tout le monde. Nous avons 90 % de nouveaux joueurs, quand l’équipe se sera améliorée collectivement, Gerson sera plus performant. » Paulo Cesar – Source : La Provence (22/08/21)