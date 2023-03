Mercato OM : Ce repas avec Longoria qui a fait courir une folle rumeur…

Si plusieurs rumeurs évoquaient un intérêt de l’Olympique de Marseille pour Marcus Thuram lors du mercato hivernal, le président marseillais Pablo Longoria s’est montré réaliste sur les chances d’accueillir l’international tricolore.

En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant de 25 ans du Borussia Mönchengladbach a fait l’objet de plusieurs rumeurs évoquant un intérêt de l’Olympique de Marseille. La présence de Lilian Thuram au centre d’entraînement Robert Louis Dreyfus avait donné de l’espoir aux supporters sur une éventuelle arrivée de l’international français à Marseille.

Longoria met fin aux espoirs des supporters

Le champion du monde 1998 a en réalité été invité au centre d’entraînement pour déjeuner avec son ancien partenaire à la Juventus Turin, Igor Tudor. Pablo Longoria s’est lui-même montré réaliste sur la faisabilité de l’opération. En effet selon les informations du journaliste de L’Équipe Mathieu Grégoire, le président marseillais aurait déjeuner avec l’attaquant du Borussia Mönchengladbach sans pour autant évoquer un transfert à l’OM. Longoria estime que Marcus Thuram devrait s’engager dans un grand club européen lors du prochain mercato estival.

J’aimerais surtout voir Vitinha jouer

« Moi j‘aimerais surtout voir un Vitinha jouer et voir ce qu’il vaut. Parce qu’on parle déjà d’un 9 qu’on a acheté avec un transfert record de tous les temps pour l’OM. Il a été une fois titulaire peut être deux à tout casser. Moi pour l’instant je me demande ce que vaut vraiment Vitinha. Parce que si on considère qu’il est déjà carbonisé, que c’était un mauvais achat c‘est plutôt inquiétant. Si pour le coup on considère que c’est juste un manque de rythme, de conditions physiques, d’adaptation… Je ne suis pas sûr que l’idée d’acheter un autre numéro 9 à côté, ça l’aide vraiment à se sentir à l’aise. Surtout que Sanchez je crois qu’il sera encore là l’année prochaine selon toute vraie semblance, je l’espère. Donc si Vitinha se réveille un peu et qu’il gagne en confiance, en efficacité et que si Sanchez reste je ne suis pas sûr que la priorité soit d’acheter un nouveau 9. On va avoir besoin d’un latéral gauche puisque Tavares repart. On risque d’avoir des besoins renforcés en défense centrale aussi. Je pense que les priorités sont un peu ailleurs pour l’instant même si c’est un joueur qui performe. Mais enfin mettre 20 millions d’euros, je sais pas à quel prix il est évoqué, mais c’est peut-être dans cette fourchette là, sur un nouveau pari pour un poste qui est déjà embouteillé. Je suis septique mais bon… » Jérémy Bacchi – Source : Football Club de Marseille (12/03/2023)