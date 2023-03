OM : Clauss dévoile les trois joueurs les plus impressionnant du vestiaire marseillais !

En rejoignant l’Olympique de Marseille cet été, Jonathan Clauss a passé un nouveau cap dans sa carrière. Pour Téléfoot, l’ancien lensois se livre sur ses nouveaux coéquipiers et sur ses modèles du vestiaire marseillais.

Arrivé à Marseille lors du mercato estival, Jonathan Clauss a découvert de nouveaux coéquipiers. Dans un long entretien accordé à Thomas Mekhiche pour Téléfoot, l’international français dévoile les trois joueurs qui l’ont le plus impressionné depuis son arrivée dans le sud de la France.

Payet a une mentalité irréprochable, il est exemplaire

« Quand Alexis Sanchez est arrivé, il travaille énormément en salle de musculation, il s’infligent des punitions à lui-même. C’est l’exigence du très haut niveau. C’est la même chose avec Valentin Rongier. Il a un comportement exemplaire dans le vestiaire. Il travaille tout le temps, il a une façon de se voir qui est parfaitement rodée. Lui aussi va beaucoup à la salle, il fait ses soins, il ne déroge jamais à la règle. Même s’il est fatigué, il va toujours y aller. C’est quelqu’un qui tient sa ligne de conduite de A à Z. Il est réellement impressionnant. Dimitri Payet, c’est la légende de l’OM. Avec le nouveau coach, il ne joue pas beaucoup, pourtant il garde une mentalité irréprochable, il est exemplaire. Il a des discours très forts avec beaucoup de poigne. Il dégage une envie incroyable quand il est dans un vestiaire. Beaucoup de joueurs pourraient mal vivre sa situation mais lui il est à 300% avec son équipe. » Jonathan Clauss – Source : Téléfoot (15/03/2023)

Le Français est aussi revenu sur le record de passe décisive établi par Trent Alexander Arnold en Premier League. S’il affirme que ce n’est pas son objectif principal, l’ancien lensois affirme vouloir délivrer de nombreuses autres passes décisives avant la fin du championnat pour pouvoir se rapprocher du record du latéral droit de Liverpool ! En championnat, il reste encore 12 matchs à Clauss pour donner 4 passes décisives et au moins égaler le record du latéral droit de Liverpool.

« Aller chercher ce record ? Ce n’est pas mon objectif, mais évidemment que si près du but je vais le surveiller. On va continuer à bosser et ça va venir » Jonathan Clauss sur la possibilité de faire tomber ce d’Alexander-Arnold (@ThomasMekhiche) https://t.co/fVUcrNcFWp — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 12, 2023



« C’est un bilan positif. Les stats c’est une chose, le ressenti c’est autre chose. Je suis un éternel insatisfait. Je pense qu’il y a encore une marche à aller chercher. Trent Alexander Arnold a mis 12 passes décisives en championnat et 16 toutes compétitions confondues, c’est le record. Ce n’est pas un objectif mais si proche du but, on va surveiller attentivement forcément. Après, on continue de bosser et ça viendra. Marquer plus souvent? Oui parce que je me crée beaucoup d’occasion. J’aimerai être plus serein devant les cages, plus à l’aise et faire en sorte que ça devienne des buts. » Jonathan Clauss – Source : Téléfoot (12/03/23)