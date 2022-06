Mercato OM : « Ce serait une belle revanche pour Kita de faire venir Milik »

Lundi, RMC nous informait qu’Arek Milik était dans le viseur du FC Nantes ! Le journaliste David Phelippeau qui a eu l’information explique au micro de l’After Foot qu’il s’agit d’une réelle piste pour Waldemar Kita !

Le président du FC Nantes aurait bien coché le nom d’Arek Milik pour le prochain mercato estival ! L’homme d’affaires franco-polonais rêverait depuis longtemps de faire venir une star de son pays d’origine et aurait même tenté de recruter Robert Lewandowski il y a quelques années !

Kita a voulu faire venir Lewandowski ! Ce n’est pas une blague !

Le journaliste de RMC Sport David Phelippeau qui a sorti l’information sur Milik était au micro de l’After Foot ce mardi soir pour évoquer ce dossier. Il explique notamment qu’en interne au FC Nantes, personne n’y croit réellement.

« La piste Milik, un rideau de fumée? Non je ne pense pas ! A une époque, il voulait faire venir Balotelli, je me souviens ! C’était il y a 3 / 6 mercatos. Il aime bien ça, il adore tout ce qui est bling bling ! Et puis ce serait une revanche pour lui. Evidemment, Milik n’est pas à Nantes et aussi il faut qu’il ait envie de venir à Nantes et je ne suis pas persuadé qu’il en ait envie même s’ils jouent l’Europa League la saison prochaine. Waldemar Kita lorsqu’il est arrivé à Nantes, pour la petite anecdote, il a voulu faire venir Lewandowski ! Ce n’est pas une blague. Il jouait à Lech Poznan en Pologne et il avait voulu le faire venir pour 800 000 euros. Il l’avait expliqué à un journal parisien et on lui a réclamé 4/5 millions d’euros quand ils ont vu que c’était lui, un homme d’affaires franco-polonais. Il avait en tête Lewandowski donc ce serait une belle revanche pour lui de faire venir Milik ! Mais évidemment, on en est très loin et en interne, on n’y crois pas beaucoup. Kombouaré ne serait pas contre, Milik est un bon joueur ! » David Phelippeau – Source : RMC (31/05/22)