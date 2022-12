Mercato OM : « Cela m’étonnerait que Longoria se positionne sur ce joueur ! »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille de jeudi dernier avec nos journalistes Benjamin Courmes , Nicolas Filhol et Rayane Benmokrane. Un extrait consacré au mercato et aux rumeurs d’un intérêt de l’OM pour l’international marocain Sofyan Amrabat (26 ans).

Nos journalistes donnent ainsi leur avis sur la possibilité de recruter le milieu de terrain de la Fiorentina lors du mercato hivernal :

« Je ne vois pas l’intérêt de recruter à ce poste là cet hiver. Tu as déjà Veretout, Rongier, Gueye, et Guendouzi. Les deux premiers jouent 90% des matchs, et Tudor fait très peu de changement même en cours de rencontre. Investir autant d’argent cet hiver dans un secteur de jeu déjà très fourni alors que tu ne joues même plus la coupe d’Europe cela me surprendrait beaucoup. Allez mettre 20 millions d’euros sur un joueur cet hiver même s’il est très fort, je n’y crois pas. Peut-être l’été prochain si tu vends des joueurs importants mais pas en Janvier. » Benjamin Courmes – Source : Football Club de Marseille

« J’aime bien le profil du joueur. Il a été assez incroyable lors du match Maroc Espagne, Cela m’étonnerait que Longoria se positionne sur ce joueur car il avait dit qu’il n’irait pas sur des joueurs juste parce qu’il fait une bonne coupe du monde. Il faut faire attention avec les joueurs qui surperforment en Coupe du Monde, cela peut être des gros ratés après. C’est difficile pour eux après de gérer l’après surtout quand tu fais un tel parcours. J’aime bien le joueur mais j’ai l’impression qu’il est encore plus à l’aise quand il est seul à la récupération un peu comme l’était Kamara l’année dernière et ce n’est pas comme ça que joue l’OM. » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille

Retrouvez l’intégralité de Débat Foot Marseille ci-dessous.