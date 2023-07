Mercato OM : Ces deux clubs anglais ne lâchent pas Guendouzi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

A la recherche de renforts au poste de milieu de terrain, West Ham et Aston Villa ne lâchent pas Mattéo Guendouzi !

Depuis plusieurs mois maintenant, le départ de Mattéo Guendouzi semble acté à l’Olympique de Marseille. Le milieu constitue une belle valeur marchande pour le club qui espère en tirer un bon prix, surtout avec la cote qu’il a gardé en Premier League après ses années à Arsenal.

West Ham et Aston Villa veulent Guendouzi !

D’après Ekrem Konur, l’Olympique de Marseille doit s’attendre à recevoir une offensive de la part de clubs anglais dans les prochains ! Le journaliste freelance habitué à travailler pour de grands médias internationaux explique que l’intérêt de West Ham et Aston Villa est bien réel.

La valeur marchande de Mattéo Guendouzi sur le site Transfermarkt est de 25 millions d’euros. A voir si l’Olympique de Marseille sera gourmand ou se contentera d’une offre avoisinant les 20 millions d’euros pour laisser filer son joueur. Cette saison avec Igor Tudor, il n’aura pas eu énormément de temps de jeu.

Si Declan Rice c’est 100 millions pourquoi Guendouzi ce serait pas…

Un extrait consacré à un possible départ de Mattéo Guendouzi lors du mercato estival. Le milieu de terrain olympien est notamment courtisé depuis plusieurs mois par des clubs de Premier League dont West Ham. Les dirigeants marseillais pourraient ainsi décider de s’en séparer en cas de belle offre.

« Moi, j’ai beaucoup aimé Guendouzi avec Sampaoli ça a été un coup de cœur. Un joueur pour qui j’ai beaucoup d’affection. Et c’est vrai que c’est dommage. Cette année, il était un peu moins en vue. , explique l’artiste marseillais Franck Conte avant de poursuivre sur l’ancien joueur d’Arsenal. « On a beaucoup aimé le milieu de terrain Rongier-Veretout, mais ça aurait pu être bien aussi avec Guendouzi. Franchement, il a été tellement formidable. Mais si on prend le méga chèque un petit 40 millions… Je tape haut peut être mais c’est le tarif anglais. A 30 millions c’est bien mais 40 ce serait parfait. Si Declan Rice c’est 100 million d’euros pourquoi Guendouzi ce serait pas 40…Ça nous mettrait bien niveau financier vu qu’on doit changer l’effectif chaque année., et d’ailleur ça ça me gonfle de devoir encore tout reconstruire… »