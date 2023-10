Mercato OM: Ces deux offres refusées pas Balerdi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Arrivé à l’Olympique de Marseille en juillet 2020 en provenance de Dortmund, Leonardo Balerdi évoqué ses possibilités de départ.

Arrivé en juillet 2020 à l’OM en provenance de Dortmund, Leonardo Balerdi a fêté son 100e match sous les couleurs olympiennes avant la trêve internationale. L’international argentin a évoqué ses possibilités de départ. «le jour où j’aurais pu quitter l’OM ? Bologne avait voulu me recruter mais je n’étais pas dans ma meilleure phase ici (été 2022). Le plus facile aurait été de quitter l’OM pour recommencer une histoire à zéro, mais je voulais renverser la situation. J’aimerais laisser une bonne image de moi ici. Hormis cela, j’avais de toute façon très envie de rester. Concernant l’Ajax, il y a eu des contacts au mercato d’hiver (2023) mais je me sentais très bien à l’OM et je jouais beaucoup avec Igor Tudor (33 matchs toutes compétitions confondues), donc j’ai refusé leur offre», a affirmé le défenseur central de l’OM. »

Son premier match au Vélodrome, réputé pour sa ferveur quasiment unique en France, voire en Europe, restera gravé à vie dans la mémoire de Balerdi: » J’avais pris un rouge, mais j’avais bien joué ! On menait 2-0, ils étaient revenus à 2-2 et j’ai été expulsé parce que j’avais trop d’envie et j’y étais allé un peu fort sur un tacle. Mais ce stade plein avec des supporters, je le savoure à chaque match… Pendant l’échauffement, j’en profite énormément, je sens la ferveur et l’émotion des gens, ensuite je rentre dans ma bulle. Des matches où le Vélodrome m’a fait penser à l’Argentine? Il y en a beaucoup! Les Clasicos, les matches de Ligue des champions, et celui contre Strasbourg (4-0, en mai 2022). C’était incroyable, j’étais en tribunes donc j’ai pu en profiter à fond. J’ai eu l’impression d’être sur un volcan », a-t-il décrit.

Le joueur passé par Boca Juniors aimerait remporter un titre avec l’OM: « Ça me plairait beaucoup de gagner un titre ici, je sais ce que ça représente pour les gens. Ils en ont besoin, L’offrir à cette ville, ces supporters, vivre les célébrations… Ça serait incroyable », a conclu Leonardo Balerdi.