Mercato OM : Ces deux titulaires poussés vers la sortie !

Samuel Gigot devrait quitter l’Olympique de Marseille pour s’engager en Turquie a Trabzonspor. Jordan Veretout annoncé en partant du côté Du Qatar. Les 2 joueurs aimeraient rester à l’Olympique de Marseille mais le club les a poussés vers la sortie.

Roberto De Zerbi enfin officialisé, l’OM va pouvoir définitivement se tourner vers le futur et repartir sur de meilleures bases que la saison passée. Avec le départ annoncé d’Ilman Ndiaye, et celui de Vitinha, le club cherche à faire un tri dans son effectif afin de pouvoir ré investir cet argent dans d’autres pistes. En quête également de liquidité, le club continuerait toujours d’essayer de trouver une porte de sortie à deux joueurs : Samuel Gigot et Jordan Veretout.

Gigot veut rester

L’Olympique de Marseille et le club turc de Trabzonspor sont tombés d’accord pour le transfert de Samuel Gigot. Néanmoins, le natif du Sud de la France, souhaiterais rester à l’Olympique de Marseille. Sous contrat jusqu’en 2026 avec le club phocéen. Le défenseur central aimerait s’entretenir avec le nouveau coach Roberto De Zerbi avant de prendre une décision sur son avenir.

🚨Samuel Gigot 🇫🇷 ne voulait pas quitter l’OM, et aller à Trabzonspor, mais a été poussé vers la sortie par le club !! De même pour Veretout 🇫🇷 qui ne veut pas aller au Qatar, et qui a compris qu’il doit se trouver un nouveau projet loin de Marseille ! 🗞️ @sebnonda via space… pic.twitter.com/Xgo6a32Dwz — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) June 26, 2024

Veretout plus emballé par le Qatar

Annoncé du côté d’Al-Duhail depuis une semaine. Jordan Veretout ne serait plus emballé à l’idée de rejoindre le club manager par Christophe Galtier. Néanmoins, il n’entre plus dans les plans de l’Olympique de Marseille qui aimerait se débarrasser d’un de ses plus gros salaires. À un an de la fin de son contrat, plus une année en option l’OM souhaitant tirer le meilleur prix dès ce mercato estival. Même si ça n’est pas au Qatar, Veretout va devoir envisager son avenir ailleurs qu’à l’Olympique de Marseille.

