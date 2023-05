Mercato OM : C’est bouclé, Longoria peut oublier cette piste !

L’Olympique de Marseille voit l’une de ses pistes lui passer sous le nez ! L’AC Milan a raflé la mise en proposant un contrat de 5ans comme l’explique la Gazzetta !

Cela fait plusieurs mois maintenant que le nom de Daichi Kamada est lié à l’Olympique de Marseille. Le milieu offensif de Francfort est en fin de contrat et avait annoncé qu’il ne prolongerait pas avec le club de Bundesliga, faute d’accord avec la direction allemande.

L’AC Milan était sur le dossier depuis plusieurs semaines et ça chauffait entre les deux parties. Ce mardi, la Gazzetta Dello Sport explique que c’est bouclé ! Kamada devrait bien signer dans le club lombard pour une durée de 5 ans. La somme de la prime à la signature n’est pas indiquée pour le Japonais qui était libre. Longoria va devoir passer à autre chose !

Gazzetta : C’est bouclé pour #Kamada à Milan, contrat de 5 ans. Pour #Openda, Lens réclame entre 30 et 35M et ne descendra pas en-dessous, concurrence Dortmund et l’Atlético Madrid. Loftus-Cheek : Chelsea réclame 25M. pic.twitter.com/IjnpKDExP6 — GuillaumeMP (@Guillaumemp) May 30, 2023

Les fans étaient motivés, nous avons manqué l’opportunité

Kamada avait un profil intéressant offensivement pour épauler Alexis Sanchez. Elu meilleur joueur de la saison, le Chilien a dressé un premier bilan au micro de l’Olympique de Marseille. Il a livré son plus but, sa plus belle ambiance mais aussi les quelques mots qu’il connaît en français.

« Mon plus beau but? Je crois que c’est celui sur coup-franc que je mets qui était très important parce qu’on perdait contre Reims. Au final, on revient à 1-1 avec ce but et il a été important pour l’équipe, on est revenu au score. L’équipe d’en face n’avait pas perdu depuis 19 matchs de Ligue 1 et on a réussi à les battre. La plus belle ambiance, c’était quand on disputait le match de Coupe de France, les supporters voulaient que l’on donne tout et aussi en championnat contre le PSG. Les fans étaient motivés, nous avons manqué l’opportunité, reconnaît le Chilien. Cela nous servira d’expérience. En français? « Allez les gars », c’est l’une des choses que je sais dire. « Concentré » aussi. Parce qu’il faut toujours être concentré. C’est toujours la phrase que je dis dans la vestiaire. »