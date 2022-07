Mercato OM : C’est bouclé pour la quatrième recrue?

L’Olympique de Marseille aurait déjà trouvé le remplaçant de Mandanda. D’après le média espagnol Relevo, un accord a été trouvé pour l’arrivée de Ruben Blanco !

Depuis ce week-end, le nom de Ruben Blanco est associé à l’Olympique de Marseille. Le dossier serait déjà bouclé d’après les informations de Relevo ! Le joueur de 26 ans est sous contrat avec le Celta Vigo et a prolongé récemment jusqu’en 2027.

C’est fait pour Ruben Blanco !

Pour le moment, aucune information concernant une probable option d’achat comprise dans ce prêt. Il viendrait en renfort et concurrent de Pau Lopez au poste de gardien de buts, comme avec Mandanda la saison dernière.

Rubén Blanco se marcha cedido al Olympique de Marsella. El portero renovó su contrato con el Celta hasta 2027 con la promesa de dejarle salir este verano.@Sergiogom 🤝 @Oscarmg24 pic.twitter.com/BjmppzgB9y — Relevo (@relevo) July 18, 2022

Pas un mot, ni de soutien particulier pour Mandanda- Gautreau

Durant l’émission RMC « After Foot », Florent Gautreau, revient sur le départ de Mandanda et s’avoue déçu du manque de soutien envers la « légende du club » qu’est Mandanda, joueur le plus capé entre autre. Le journaliste rappelle que Mandanda ne voulait pas revivre une saison comme la dernière et soupçonne que ce soit Longoria qui le pousserait vers la sortie.

« Mandanda ne voulait pas partir, pour plein de raisons perso, t’imagines quand tu vis 15 ans à Marseille, tout, les enfants, la famille, après c’est des considérations qu’on évoque rarement et qui sont valables pour tout le monde. Mais quand on écoute la conf de Longoria à l’arrivée de Tudor, qui évoque les cas des gardiens, il aurait pu dire « eh bien oui Steve a remis une tête devant… » non il a redit, on repart sur l’idée d’une concurrence entre deux gardiens, donc Mandanda s’est dit : revivre le même cauchemar éventuel sans aucune garantie, cette fois basta j’y vais, je plonge. Donc sachant qu’en plus l’OM veut dégraisser sur ses gros salaires, ceux qui jouent et ceux qui jouent moins, Strootman, Mandanda qui pourrait moins jouer aussi pour éventuellement derrière recruter quelqu’un avec un plus gros salaire, par exemple Depay. Quand Longoria en conf j’ai entendu un peu entre les lignes, entre les mots, pas de soutien particulier ou de message fort sur Mandanda pour dire on veut qu’il reste, on le lui a dit, on en a discuté. Non, je pense que c’est un moyen poli mais un petit peu dur quand tu es une légende entre guillemet du club de partir. » Florent Gautreau Source : RMC (06/07/2022)