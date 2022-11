OM : Les contrats de l’effectif marseillais (2 titulaires en contrat court !)

C’est la trêve à l’occasion de cette Coupe du Monde décalée. FCMarseille vous propose de faire un point sur les contrats pros de l’effectif marseillais.

Alors que Gerson est en instance de départ, même si aucun accord n’a été trouvé avec Flamengo, Pablo Longoria va sans doute devoir recruter un milieu offensif lors du mercato de janvier. En effet, Amine Harit s’est blessé lors du dernier match face à Monaco et sera absent plusieurs mois.

Il y a deux habituels titulaires qui seront en fin de contrat en juin prochain. Nuno Tavares n’est que prêté par Arsenal sans OA, alors qu’Alexis Sanchez dispose d’une seconde année de contrat si l’OM se qualifie pour la campagne de Ligue des Champions 2023/2024. Valentin Rongier a prolongé son contrat jusqu’en 2026, il n’y donc que Payet, Dieng, Gueye et Simon à ne disposer d’un contrat que jusqu’en 2024. Les recrues Mbemba, Gigot, Clauss et Veretout sont lié avec l’OM jusqu’en 2025, tout comme Guendouzi. Balerdi et Lopez dispose encore de 3 ans et demi de contrat (2026). Enfin, Harit a vu son option d’achat être automatiques levée, à la fin de saison il disposera d’un contrat de 4 ans, soit jusqu’en 2027.

L’effectif de l’OM et les contrats au 21 novembre 2022

En gras les habituels titulaires

2023 Kolasinac, Tavares (prêt sec), Kaboré (prêt avec OA), Bailly (prêt avec OA), Blanco (prêt avec OA), Sanchez (+1 en option)

2024 Payet, Gueye, Dieng, Simon

2025 Mbemba, Gigot, Veretout, Clauss, Under, Guendouzi

2026 Balerdi, Gerson, Lopez, Rongier