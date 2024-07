Mercato OM : C’est confirmé pour Pau Lopez !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Pau Lopez devrait bien quitter l’OM cet été, le club semble bien vouloir tourner la page pour de bon et vendre son portier. Ce dernier aurait un accord avec Come et pousse pour que l’OM accepte l’offre, cependant l’OM aurait une préférence pour l’offre du Genoa (plus élevée).

Le journaliste italien Gianluca Di Marzio est très attentif sur ce dossier. « Le retour de Pau Lopez en Italie se rapproche de plus en plus. Le gardien espagnol a accepté la proposition présentée par Côme et, avec son agent, il fait pression pour que l’accord soit conclu le plus rapidement possible. Côme et l’Olympique de Marseille négocient actuellement les chiffres de l’opération, qui devrait se conclure positivement avec la formule de prêt avec option d’achat. » Le montant est estimé à 5 -6 millions d’euros.

Lopez d’accord avec Côme, l’OM doit valider un prêt avec option d’achat !

#Calciomercato | @Como_1907, Pau Lopez sempre più vicino. Si può chiudere in prestito con diritto di riscatto @skysport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 2, 2024



En effet, selon Gianluca Di Marzio, Côme se rapproche d’un accord pour Pau Lopez. Le club promu en Serie A s’efforce de conclure un accord avec Marseille pour l’ancien gardien de la Roma. Le deal pourrait se faire sous forme d’un prêt avec option d’achat. L’OM demande 8 millions d’euros selon le journaliste italien, alors que Côme a présenté une offre de prêt avec un montant inférieur.

L’OM veut 8M€, un prêt avec OA ?

#Calciomercato | #Como, si lavora per chiudere Pau #Lopez in prestito con obbligo legato alla salvezza — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 28, 2024

La saison 2023-2024 de Pau Lopez était peut-être sa dernière à l’OM. Après avoir fini 8ème du championnat et demi-finaliste de la Ligue Europa, le portier espagnol serait sur le départ et plusieurs clubs italiens suivraient de près la situation. Un départ cependant qui risque de prendre du temps et qui devra passer par des longues négociations.

Un salaire qui pose soucis ?

Si certains clubs comme Côme ou Monza ont montré un intérêt récent, reste à voir pour le salaire du joueur. D’après l’Equipe, le départ du gardien espagnol ne serait pas évident en raison de son salaire « très confortable pour son poste ». Avec 320 000 euros par mois, le portier devra sûrement faire des efforts financiers pour partir de l’OM.

Un départ prévu de longue date ?

L’Equipe révèle également que la question du goal de l’OM avait déjà été évoquée l’été dernier mais Marcelo avait insisté pour qu’il reste. Une prolongation était même prévue avant que le tacticien ne parte. Mais cette fois tous les partis, dont celui de De Zerbi, se sont mis d’accord pour un départ durant ce mercato. L’OM continue donc de s’activer et tiendrai déjà plusieurs plusieurs pistes pour son remplaçant.