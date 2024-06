Mercato OM : Une short list (avec deux noms connus dont Meslier) pour succéder à Pau Lopez

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’accélère d’heure en heure. Les dirigeants de l’OM s’activent pour trouver un nouveau gardien de but afin de succéder à Pau Lopez. Le nom d’Illan Meslier est évoqué.

Alors que FootMercato évoquait hier la piste menant à Illan Meslier, ce vendredi l’Equipe confirme qu’un contact a été noué avec le gardien français de 24 ans. Ce dernier est toujours à Leeds United, qui a raté l’accession en Premier League. Le style du gardien qui a travaillé avec Marcelo Bielsa semble compatible avec ce que De Zerbi veut mettre en place. L’Equipe précise que « d’autres profils similaires sont à l’étude. » De plus le journal sportif affirme qu’une « short-list et répertorié des gardiens qu’ils apprécient de longue date, comme Brice Samba (Lens). Mais celui qui a déjà évolué à l’OM dans le passé a un salaire important et aucune négociation n’est intervenue pour le moment avec le club de l’Artois. » A suivre…

A lire : Mercato : L’OM repousse 3 sollicitations pour un (très cher) remplaçant…

Ces derniers jours, un départ de Paul Lopez semble se profiler. Le Genoa fait notamment partie des clubs intéressés par le portier olympien. Les dirigeants marseillais travaillent déjà sur son successeur. Selon les informations de Footmercato, l’OM vise le jeune portier de Leeds, Ilan Meslier (24 ans). Le gardien français évolue depuis un an en Championship et a échoué de peu à remonter en Premier League lors des playoffs face à Southampton.

Sous contrat avec Leeds jusqu’en 2026, il pourrait ainsi disposer d’un bon de sortie après cinq saisons passées en Angleterre. À savoir à quel prix les dirigeants anglais seront disposés à le laisser filer.

A lire aussi : Mercato OM : Fabrizio Romano annonce un nouvel accord !

A lire aussi : Mercato OM : Longoria dans le coup pour ce jeune attaquant espagnol très côté ?

Ce jeudi, Fabrizio Romano a par ailleurs révélé que Monza veut aussi recruter Pau Lopez, mais c’est Côme qui semble le club le plus insistant ! « Côme fait pression pour recruter Pau López comme nouveau gardien de but alors que les pourparlers avancent du côté joueur/club. Monza a également demandé le gardien de l’OM mais Côme mène également la course avec le manager espagnol Cesc Fabregas. »

🔵🇮🇹 Como are pushing to sign Pau López as new goalkeeper as talks are advancing on both player/club side.

Monza also asked for OM goalkeeper but Como are leading the race also with Spanish manager, Cesc Fabregas. pic.twitter.com/YcPiUg9NGI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2024