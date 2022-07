Sur le plateau de « Débat Foot Marseille », Benjamin Courmes craint que la saison soit compliquée si l’OM n’est pas performant en Ligue des Champions et que ces performances aient des répercussions sur le championnat.

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille », pour Benjamin Courmes c’était l’été où il fallait investir, afin de ne pas être ridicule en Ligue des Champions. L’OM est dans le chapeau 4 et devrait tomber face à des équipes compétitives. De mauvaises performances en Ligue des Champions pourraient influencer les résultats en Ligue 1. Benjamin Courmes craint que cette intersaison soit décisive pour la suite et pour le moment il n’est pas réellement convaincu par le mercato marseillais.

à lire aussi : Mercato : Pisté par l’OM, ce joueur file en Liga !

« Qu’est-ce qu’on va faire en Ligue des Champions ? » – Courmes

« C’est à dire que l’année où t’as pas de Ligue des Champions tu mets des ronds sur la table, moi je trouve que c’est beaucoup plus dangereux cette année de faire un statu quo, de pas investir et je reprends les propos de Sampaoli et moi je trouve que ce qu’il avait dit c’était super juste de dire « attention, pourquoi on va en Ligue des Champions, qu’est ce qu’on va faire, est-ce qu’on y a va juste pour faire de la figuration, prendre l’argent de la Ligue des Champions ou est-ce qu’on veut être compétitif ». Mais compétitif on sait très bien que pour l’OM c’est pas de gagner. De pas être ridicule et de passer en Europa League et surtout de pouvoir jouer sur les deux tableaux, de pas avoir championnat et Ligue des Champions. Mais te prendre des raclées en Ligue des Champions tous les mardis ou tous les mercredis ça a des conséquences hyper dures sur le championnat et c’est ça le piège, tu risques de faire une saison compliquée à cause de ça » Benjamin Courmes Source : Football Club de Marseille (25/07/2022)