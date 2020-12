Mercato OM : « C’est difficile de choisir car il y a un manque à ces deux postes… »

Dans le dernier numéro de Débat Foot Marseille, nos journalistes ont évoqué le mercato hivernal à venir. André Villas-Boas a fait savoir qu’il aimerait recruter un avant centre supplémentaire. Son équipe manque aussi d’un latéral droit supplémentaire. Pour l’ancien joueur de l’OM, et consultant de Football Club de Marseille, Jean Charles de Bono, ce dernier poste est prioritaire.

S’il devait choisir entre recruter un avant centre ou un latéral droit durant le mercato hivernal, Jean Charles de Bono trancherait pour le dernier poste occupé par Hiroki Sakai, sachant que l’international japonais en en grande difficulté cette saison.

C’est difficile de choisir car il y a un manque aux deux postes.

» C’est difficile de choisir car il y a un manque aux deux postes. Mais moi j’insisterai sur le plan défensif en recrutant un latéral droit, car Benedetto semble revenir à son niveau de forme que l’on a connu lorsqu’il est arrivé à l’Olympique de Marseille. Il y a des jeunes joueurs derrière, Thauvin qui plante, Payet qui peut aussi marquer des buts. Après il faut que d’autres joueurs arrivent à marquer des buts, c’est ce qui manque un peu à l’OM actuellement. Il faudrait que des joueurs comme Rongier, Kamara Cuisance et Sanson soient plus décisifs comme c’est le cas dans des équipes qui jouent le haut du tableau. (…) On peut terminer la saison avec Benedetto par contre, les latéraux, un coup ils sont blessés, suspendus, un coup ils sont en méforme, ils te coûtent des occasions, des buts.. » Jean Charles de Bono-Source Footballclubdemarseille.fr