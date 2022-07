Mercato OM : C’est fait pour Amine Harit?

Prêté la saison dernière par Schalke 04 à l’Olympique de Marseille, Amine Harit devrait jouer à Galatasaray l’an prochain d’après le média turc SporArena.

En plus de William Saliba, Pablo Longoria ne devrait pas faire revenir Amine Harit. Le président marseillais avait pourtant affirmé à plusieurs reprises qu’il appréciait le joueur… La Provence expliquait il y a quelques semaines que le Marocain était l’une des priorités de l’OM.

Harit va s’engager avec Galatasaray

Pourtant selon SporArena en Turquie, Amine Harit devrait s’engager avec Galatasaray comme c’était prévu depuis quelques jours. Un accord aurait été trouvé avec Schalke 04 pour un transfert avoisinant les 5 millions d’euros payé sur trois saisons.

Un salaire de 2,7 millions d’euros par an devrait lui être versé pour jouer en Süper Lig… Une déception pour de nombreux supporters qui avaient été séduits par la fin de saison d’Amine Harit. A ce prix-là encore plus…

Dire que je n’ai pas envie de rester ici serait mentir, car c’est un grand club ! — Harit

Dans un entretien pour le Dauphiné Libéré début mai, le milieu offensif avait réaffirmé qu’il se sentait bien à l’OM mais il confirmait également l’intérêt d’autres clubs en Europe. Le FC Porto ainsi que Villarreal avait été cité comme des prétendants pour récupérer Amine Harit. C’est finalement Galatasaray qui va rafler la mise.

« Je me sens bien ici. Après, je ne pourrais pas répondre : ça ne dépend pas que de moi. Je n’ai pas envie de me mettre quelque chose en tête, que ça ne se fasse pas et que je me retrouve dégoûté. Dire que je n’ai pas envie de rester ici serait mentir, car c’est un grand club ! Aller jouer la prochaine Ligue des Champions, on ne va pas cracher dessus. D’autres clubs sont intéressés. Il y a Schalke, des aspects vont rentrer en compte donc on verra, pourquoi pas. Il y a des chances (sourire). Amine Harit « Source: Dauphiné Libéré (02/05/2022)