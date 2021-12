Mercato OM : « C’est le gros chantier de Longoria au mois de janvier »

Jorge Sampaoli l’a déjà répété plusieurs fois en conférence de presse, il aimerait avoir un effectif renforcé par des joueurs expérimentés. Cependant le coach argentin sait très bien que l’OM n’est pas libre de faire ce qu’il veut sur le marché des transferts, comme le rappelle le journaliste Simone Rovera.

Sur RMC, le journaliste italien a expliqué que Pablo Longoria ne peut pas espérer recruter en janvier sans au préalable vendre et c’est même son gros chantier du mercato hivernal.

Marseille n’a pas d’argent pour recruter sauf vendre des joueurs — Rovera

« Cette année, c’est l’an 0 du projet de Longoria à l’OM. Il était arrivé ou certaines choses étaient déjà faites. le mercato de l’année dernière, c’est de l’invention, son vrai coup c’est Milik en janvier. il avait parlé d’un projet sur 5 ans. Par contre Rennes, la saison dernière, c’était la première étape et cette année, c’est la deuxième. Ça veut dire que la deuxième année d’un projet est meilleure. Et c’est ce qui manque encore à l’OM. Il y a beaucoup de joueur qui sont en première année, Under et Saliba c’est irrégulier avant de faire des évaluations définitives. Marseille n’a pas d’argent pour recruter sauf vendre des joueurs. C’est le gros chantier de Longoria au mois de janvier comment et qui vendre. Pourquoi les joueurs seront plus bankables maintenant que depuis cet été personne n’est venu frapper à la porte de l’OM pour certains joueurs. » Simone Rovera – source : RMC (30/11/2021)

Sampaoli a précisé à plusieurs reprises que son effectif était « assez court » notamment en septembre dernier, mais plusieurs fois depuis…

On a un effectif assez court — Sampaoli

« L’OM de Bielsa a fait une très grande première partie de saison et on espère faire de même. On espère ne pas baisser en seconde partie de saison et cela sera lié avec l’évolution de l’équipe… L’exigence de chaque match requiert que tout le monde soit à 100%. Et au sein de l’équipe où il y a beaucoup de concurrence, tous les joueurs peuvent jouer. La rotation doit continuer pour des questions de rendement, parce que chaque joueur doit être à 100%. C’est normal de voir différentes équipes à chaque match pour ces raisons-là. (…) Certains joueurs ont accumulé des matchs et ça s’est vu lors de la deuxième mi-temps contre Rennes parce que le match était exigeant. Donc il faut faire attention aux blessures et parce qu’on a un effectif assez court. Il y aura la possibilité de faire des changements. On est obligés de continuer à effectuer une rotation dans l’équipe. (…) À ce poste, où il n’y a pas tant de rotation, il faut faire attention. On a un effectif assez court en défense donc on fait attention à la fatigue. En défense, Luan et Saliba ont joué quasiment tous les matchs, donc on va analyser les prochaines rencontres pour voir s’ils joueront. (…) Je ne m’imagine pas diriger une équipe avec moins d’intensité. On travaille donc par rapport à ça. » Jorge Samapoli – source : conférence de presse (21/09/2021)