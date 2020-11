Mercato OM : « C’est le nouveau Benjamin Mendy qu’il faut trouver »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille de ce jeudi (en direct à 17h30). Avec notre invité, Nassim Tireche et nos journalistes Benjamin Courmes et Mourad Aerts. Ce dernier revient sur la récente rumeur d’un retour de Benjamin Mendy à l’OM.

Benjamin Mendy a pris le temps de répondre aux questions de ses fans sur Instagram. L’une de ses réponses n’est pas passer inaperçu lorsqu’il lui a été demandé s’il aimerait revenir à l’OM un jour, sa réponse est « oui ». Mourad Aerts a répondu à la rumeur…

Il est toujours blessé ! – Mourad Aerts

« Pourquoi se faire chier à recruter le nouveau Benjamin Mendy, autant aller chercher le vieux (rires). Quand on n’a pas d’idées on regarde les compositions d’équipes précédentes. Non, il doit avoir un salaire délirant et à certaines limites physiques. J’ai pas trop suivi s’il y avait des frasques hors terrain mais j’ai par contre vu qu’il était souvent blessé. Pendant des années je me suis dit « Il est ou Benjamin Mendy sur les compositions de Manchester City ? », il était toujours blessé. Il a eu de grosses blessures, il n’est pas toujours présent. Bien sûr que c’est un joueur avec un potentiel énorme mais depuis 2014. Donc ça serait bien d’essayer un autre potentiel même si c’est un gars sympathique. Je pense que ça serait bien de trouver le prochain Benjamin Mendy plutôt que d’aller le rechercher au prix qu’il coûte… »

Mourad Aerts – Source : DFM (12/11/2020)