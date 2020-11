Mercato : Un retour à l’OM ? Ce champion du monde dit oui !

Benjamin Mendy a pris le temps de répondre aux questions de ses fans sur Instagram. L’une de ses réponses n’est pas passer inaperçu lorsqu’il lui a été demandé s’il aimerait revenir à l’OM un jour, sa réponse est « oui ».

On peut dire que le latéral gauche formé au Havre garde un attachement certain à l’OM. Le joueur passé par l’AS Monaco est actuellement à Manchester City où il a été recruté pour 57,5 millions d’euros à l’été 2017.

101 rencontres disputées avec l’OM !

L’Olympique de Marseille est le club avec lequel il a joué le plus de matchs dans sa carrière (101 rencontres). Il aura inscrit 3 buts et délivrés 14 passes décisives lors de ses trois années entre 2013 et 2016. Il faut dire qu’il est resté très attaché au club et notamment au Stade Vélodrome. Avant d’envisager un quelconque retour à l’OM, Benjamin Mendy attend d’ores et déjà la venue des nouveaux acheteurs…

« Au Havre, il y avait une grosse division : certains aimaient le PSG et d’autres Marseille. Quand nous avons regardé Le Classique ensemble, vous témoigniez des deux camps dans la pièce. Mais un jour, je suis allé au Stade Vélodrome. J’ai vu la passion, les vibes, l’atmosphère et je me suis dit, « C’est ici que je veux jouer ». J’ai signé une année après. Il est vrai que j’ai rencontré Sunderland et nous avions eu des discussions, mais dans ma tête je voulais vraiment faire quelque chose de bien en France avant d’aller à l’étranger. Je ne voulais pas quitter le football français de cette manière, par la petite porte. Je voulais faire quelque chose de grand, et quand c’était fait, je pourrais aller en Angleterre. C’est pourquoi j’ai privilégié Monaco pour un autre challenge plutôt que des équipes anglaises après l’OM. »

Benjamin Mendy – Source : Four Four Two