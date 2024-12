Mercato OM : « C’est pour moi la meilleure recrue estivale ! »

Dans la dernière émission de l’année 2024, disponible sur notre chaîne YouTube, Nicolas Filhol, journaliste pour FCM, et Jean-Charles De Bono, ancien joueur de l’OM et consultant, ont analysé le mercato estival à l’aune des performances de l’équipe lors de la première partie de saison. Un bilan éclairant sur les choix du club et leur impact jusqu’à présent.

Nicolas Filhol vote pour le gardien de but de l’OM, Geronimo Rulli qui réalise une première partie de saison quasi parfaite avec le club marseillais :

« La meilleure recrue estivale pour moi c’est Rulli. Il nous a fait gagner déjà tant de points cette saison ! J’avais déjà bien aimé son passage à Montpellier, mais je ne pensais pas qu’il pouvait avoir ce niveau là. J’espère qu’il ne va pas nous faire mentir sur la seconde partie de saison, mais il a été diablement efficace pendant 5 mois. Pour moi c’est celui qui nous a fait gagner le plus de points. Il a été tellement fort dans les duels. C’est aussi un joueur hyper serein, il amène aussi ce calme dans l’effectif. C’est vraiment la top recrue de ce mercato estival, » explique le journaliste de Football club de Marseille.

