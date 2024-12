Ça se complique pour Papin, Mbemba ce n’est pas terminé et une affaire à saisir à l’AS Roma… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce vendredi : Ça se complique pour Papin, Mbemba ce n’est pas terminé et une affaire à saisir à l’AS Roma…

Mercato : Le clash Mbemba vs OM n’est pas encore terminé…

La situation avec Chancel Mbemba ne tend pas à s’améliorer. Le Congolais veut quitter l’OM mais n’accepte pas les conditions émises par le club d’après La Provence.

Le clash entre Mbemba et l’OM n’est pas terminé. Le mercato d’hiver arrive à grand pas mais le joueur n’est pas encore tombé d’accord avec la direction olympienne sur les conditions de son probable départ. L’OM réclamait 5 millions d’euros pour le laisser filer mais a vu ses ambitions à la baisse : 3 millions d’euros. Seulement, d’après La Provence, cela est encore jugé trop haut par le clan du Congolais. La possibilité de le voir terminer la saison, payé et sans joué parait de plus en plus probable.

Rennes encore refusé, Nantes aussi ?

Chancel Mbemba, qui a exprimé son désir de quitter l’OM cet hiver, continue de rejeter les propositions des clubs intéressés. Selon FootMercato, après avoir refusé Nice, Al Shabab, Rennes et Montpellier cet été, le défenseur congolais a de nouveau écarté une offre du Stade Rennais récemment, malgré l’intérêt du club breton et de son nouveau coach Jorge Sampaoli pour renforcer sa défense.

Selon lui, « quand Dieu ne décide pas… ce sont les humains » et il reste concentré sur son travail, mais il souhaite partir en janvier si une opportunité se présente. Malgré les refus successifs de plusieurs clubs, dont Rennes, le défenseur pourrait encore attirer des propositions, notamment du FC Nantes, bien que leur situation sportive actuelle ne soit pas idéale. Le mois de janvier s’annonce donc crucial pour l’avenir de Mbemba, qui pourrait profiter de son statut d’agent libre en juin pour négocier une nouvelle destination, possiblement au Moyen-Orient.

Longoria ne change pas d’avis sur Mbemba

« Dans la vie, il faut être transparent et clair. Chancel, comme les autres joueurs, a été appelé par les coachs, par la direction. Il est au courant de sa situation depuis juin 2024. Rien n’a changé. Le club a respecté tous les engagements vis-à-vis du joueur. Je n’ai rien à dire sur son comportement. Il a eu un comportement très bon dans sa situation qui est difficile. Le club est très clair. Le joueur a un prix, et si on peut trouver une solution pour le club et le joueur, tant mieux. Mais pour moi, le respect de l’institution est le plus important. Personne ne va passer au-dessus de l’institution et du club », a expliqué le président de l’OM en conférence de presse.

Mercato : Une affaire à saisir à l’AS Roma pour l’OM?

L’OM doit se renforcer à plusieurs postes, notamment celui d’arrière droit. Le club pourrait chiper Zeki Celik, ancien joueur du LOSC qui devrait quitter l’AS Roma.

D’après les informations du journaliste italien Nicolo Schira, l’AS Roma souhaiterait se séparer du Turque Zeki Çelik. Ancien joueur du LOSC, il serait une belle opportunité de marché pour l’OM qui cherche à se renforcer à ce poste de latéral droit et qui pourrait donc récupérer un joueur qui a déjà l’expérience du championnat français.

#ASRoma are working to sign a new right fullback. If it happens, Zeki #Çelik could leave #Roma. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 23, 2024

Deux noms se confirment au poste de défenseur / latéral droit !

L’Olympique de Marseille, sous la direction de Roberto De Zerbi, cherche à renforcer trois postes clés dans son effectif : latéral droit, axial droit et axial gauche. Bien que le coach ait modifié son schéma tactique en passant du 4-3-3 au 3-4-3 depuis le match contre Lens, ses priorités de recrutement n’ont pas changé selon l’Equipe. Même s’il sait que la marge de manœuvre financière sera limitée en raison des investissements réalisés lors du dernier mercato estival.

Danilo et Sildillia toujours dans le viseurs !

La une du journal L’Équipe de ce vendredi 20 décembre pic.twitter.com/zokKgyPW9Y — L’ÉQUIPE (@lequipe) December 20, 2024

En ce qui concerne le poste de latéral droit, l’OM pourrait se tourner vers une opportunité en cas de départ d’Amir Murillo, sous contrat jusqu’en 2026. Bien que le défenseur panaméen de 28 ans ait livré une première moitié de saison solide, il bénéficie d’une cote croissante sur le marché. Son départ pourrait non seulement libérer une place d’extracommunautaire, mais aussi offrir à l’OM une somme d’argent qui viendrait allèger les finances du club. C’est dans ce contexte que la direction marseillaise suit plusieurs pistes pour son remplacement. Parmi les cibles, le nom de Kiliann Sildillia revient avec insistance. Le jeune défenseur polyvalent de Fribourg, âgé de 22 ans et sous contrat jusqu’en 2026, est observé depuis plusieurs mois, et des discussions ont repris récemment entre les différentes parties.



Parallèlement, un autre joueur figure sur les tablettes des dirigeants marseillais : Danilo, le défenseur brésilien de la Juventus. Bien qu’il ait 33 ans et soit en fin de contrat en juin 2025, il est apprécié pour sa polyvalence, capable de jouer à la fois en tant que latéral et axial. Il pourrait être une option intéressante, surtout si la Juventus accepte de le laisser partir pour un transfert à faible coût. L’OM, avec ses bonnes relations avec la Vieille Dame, pourrait profiter de cette situation, bien que le club turinois espère tout de même récupérer une indemnité, même symbolique. En revanche, la piste menant à Sacha Boey (Bayern Munich) semble désormais abandonnée, suite à la blessure récente du joueur français. Bamo Meité pourrait lui aussi quitter Marseille, un prêt au MHSC est évoqué.

Mercato OM : Le dossier Papin se complique…

Censé récupérer Martigues en Ligue 2, Jean-Pierre Papin ne s’est pas encore décidé. Foot Mercato explique que cette possibilité a pris du plomb dans l’aile.

Ces dernières semaines, l’avenir de Papin à l’OM s’écrivait en pointillé. L’ancien attaquant devenu coach de la Pro 2 de l’OM devait rejoindre le FC Martigues en Ligue 2. Seulement, d’après Foot Mercato, l’arrivée de JPP n’est plus aussi certaine. Les négociations entre les deux clans se seraient refroidis, notamment après la défaite en Coupe de France.

🚨#teamOM 🔵⚪️avec @Santi_J_FM 🥶ça se refroidit sacrément pour Jean-Pierre Papin à Martigues 🔜le coach de la réserve de l’OM n’est plus très chaud pour rejoindre le dernier de Ligue 2, notamment après la déroute en Coupe de France de samedihttps://t.co/QotPUSMti1 pic.twitter.com/myssM1hj86 — Sébastien Denis (@sebnonda) December 26, 2024

Les révélations de Di Meco sur le conflit avec Papin

L’ancien défenseur de l’OM Eric Di Meco a évoqué le conflit au sein de l’OM entre l’ancien Ballon d’or, Jean-Pierre Papin, et Ali Zarrak, responsable de la Pro 2 et adjoint de Medhi Benatia.

« Quand tu es entraîneur de la réserve, tu te retrouves constamment tiraillé entre ton envie d’être compétitif et les exigences du groupe professionnel. Quand on appelle Jean-Pierre, c’est pour éviter la relégation de la réserve, et il parvient même à les ramener en haut du classement. Le National 3, c’est la cinquième division, alors ça me fait sourire quand on dit qu’on prépare les jeunes de ce championnat pour jouer en Ligue 1. Vous en avez vu beaucoup, vous, des jeunes jouer en équipe première ces dernières années à l’OM ? explique ainsi Di Meco avant de poursuivre.

« Aujourd’hui, Jean-Pierre est en tête, et je pense sincèrement que, dans l’intérêt de l’OM, il serait plus utile que la réserve monte en National 2, car cela permettrait de mieux former les joueurs. Ensuite, Jean Pierre n’a aucun problème avec De Zerbi, qui a d’autres priorités que de se soucier de la position de Bacola, qu’il joue milieu de terrain ou avant-centre.

Le souci, c’est qu’il y a un directeur de la réserve qui a pris beaucoup d’importance dernièrement. C’est le même qui a été en conflit avec Mbemba. Ce monsieur manque apparemment de diplomatie… Il parle mal aux gens. Il est arrivé avec Tessier, et si on regarde son parcours, cela semble s’être souvent passé ainsi dans ses clubs précédents. On le présente comme un proche de Mehdi Benatia, mais ce n’est pas lui qui l’a fait venir, il était déjà en poste avant.

Il y a donc un conflit entre deux hommes, et, de ce que je sais, la direction a du mal à trancher, » a ainsi déclaré l’ancien défenseur de l’OM Eric Di Meco au micro de RMC Sport.