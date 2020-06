Mercato OM : « C’est quand même lui qui a mis le feu. Mbaye Niang ne respecte pas Rennes… »

C’est le feuilleton mercato de ce mois de juin à Marseille. L’OM serait intéressé par Mbaye Niang qui semble motivé à l’idée de signer à Marseille. Cependant le montant de son transfert est élevé et rien n’est joué. Pour Rothen, le buteur aurait dû moins parler…

Après avoir déclaré qu’il était prêt à baisser son salaire pour rejoindre un club comme l’OM et gagner des titres sur Canal+, Mbaye Niang a rétro-pédalé via son compte Instagram. L’attaquant sénégalais a en effet affirmé qu’il pouvait tout a fait rester en Bretagne la saison prochaine. Un discours qui passe mal auprès de Jérôme Rothen. L’ancien joueur du PSG a même demandé à Niang de se taire sur RMC…

« C’est quand même lui qui a mis le feu. Il ne respecte pas Rennes. Il ne se rattrape pas du tout, il dit : ‘si je dois rester à Rennes, je reste à Rennes’. (…) Mais la logique, c’est qu’il doit rester à Rennes. Rennes n’a pas dit qu’il était sur la liste des transferts et il n’y aucun club en France, à commencer par Marseille, qui sera capable de mettre 20 millions d’euros. Concentre toi sur le Rennes et arrête de dire que ce sont tes agents, c’est toi qui est responsable de ça. C’est inquiétant pour un club comme Rennes qui lui a beaucoup donné et, en retour, Rennes n’a rien ! Pour un joueur qu’il a relancé en lui donnant de la stabilité, qu’il n’a jamais eue depuis le début de sa carrière, il a fait 11 club en 9 ans… Si t’es amené à être transféré ok, mais aujourd’hui ce n’est pas le cas, donc tais toi ! » Jérôme Rothen – Source: RMC