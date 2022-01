Depuis la mise au placard de Jacques Henri Eyraud, Pablo Longoria est le président de l’OM. Ce dernier tente de reconstruire un effectif avec des moyens limités. Avec la signature de Cédric Bakambu, a-t-il réaliser une bonne affaire ?

Il faudra forcément attendre qu’il retrouve le rythme car il a très peu joué depuis août dernier. Pour autant, son ancien coach à Sochaux, Francis Gillot a expliqué que l’attaquant est une joueur très travailleur. Dans La Provence, l’ancien coach sochalien précise que Bakambu est un buteur, il a empilé 58 buts et 21 passes décisives en 87 apparitions, toutes compétitions confondues en Chine.

Bakambu, un mec qui bossait, qui mettait beaucoup d’énergie et d’envie dans tout ce qu’il faisait — Gillot

« J’ai gardé l’image d’un mec qui bossait, qui mettait beaucoup d’énergie et d’envie dans tout ce qu’il faisait. Il n’était pas fainéant, faisait tout à fond, avait envie d’y arriver. À l’époque, il devait encore beaucoup travailler devant le but. Pour un entraîneur, c’est une mine d’or. Partout où il est passé, il a marqué. Cette régularité prouve sa valeur dans un championnat qui n’est pas mauvais. À Shanghai, j’ai eu sous mes ordres Demba Ba et Tim Cahill. Le premier s’entraînait dur sinon il ne marquait pas ; le second a attendu six mois pour mettre son premier but ! J’ai été étonné qu’il parte là-bas bas aussi jeune et qu’il y reste aussi longtemps. Moi, je voulais revenir au bout de six mois ! C’est un bon coup, il a tout ce qu’il faut pour réussir à l’OM. Et il va réussir. » Francis Gillot – source : La Provence (14/01/2022)

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Florent Germain a évoqué les dessous de ce dossier complexe sur lequel l’OM a déjà travaillé.

« Il y a un nom qui revient depuis quelques jours et que j’ai pu vérifier, c’est celui de Nicolás Tagliafico. Là on est quand même sur un joueur de renom qui évolue à l’Ajax Amsterdam, international Argentin que Sampaoli a eu sous ses ordres en sélection notamment lors de la coupe du monde en Russie. C’est en gros le coup de cœur de Sampaoli. Il a clairement dit à Pablo Longoria, »moi je veux Tagliafico, j’adore ce joueur il faut faire le maximum pour l’avoir ! » Les dirigeants marseillais ont essayé mais c’est un dossier qui est très compliqué. Le joueur est en fin de contrat en juin 2023, Il n’est pas forcément titulaire indiscutable cette saison dans cette équipe de l’Ajax qui est séduisante et qui est en huitième de finale de la Ligue des champions. Il y a eu une approche de l’OM qui ne peut proposer pour le moment qu’un prêt avec option d’achat, ça parait délicat, mais l’OM n’a pas du tout les moyens de faire un transfert sec cet hiver. On m’a aussi confié que Tagliafico n’est pas contre le fait de changer d’air. En tout cas, c’est vraiment un nom qui a été coché par Sampaoli. » Florent Germain – Source RMC Sport