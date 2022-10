Mercato OM : « C’est un défi compliqué, aussi compliqué que ça l’était à Marseille »

Après avoir quitté l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a rejoint le FC Seville. Le coach argentin explique que ce défi est aussi compliqué que celui le liant à l’OM.

L’OM a fait signer Igor Tudor avant le début de la saison. Jorge Sampaoli a décidé de quitter le club pour des soucis liés au recrutement notamment. En conférence de presse, le coach argentin a affirmé que ce nouveau défi était tout aussi compliqué que celui de l’OM.

Il y a des similitudes à notre arrivée à Marseille, dans certains aspects — Sampaoli

« C’est un défi compliqué, aussi compliqué que ça l’était à Marseille. C’était chaotique au début. Mais comme tout a changé très rapidement, je n’ai pas peur d’affronter cette réalité, ça me semble être une opportunité pour changer. Il y a des similitudes à notre arrivée à Marseille, dans certains aspects. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (07/10/22)

Cette possibilité ne me convenait pas — Sampaoli

Dans des propos déclarés dans une émission sur SporTV, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur son départ de l’OM. Il explique notamment les raisons qui l’ont poussées à quitter Marseille.

« Je suis arrivé à Marseille quand les supporters ont mit le feu au Centre d’entraînement. J’ai eu une équipe très battue. Nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions en jouant d’une certaine manière et, pour la prochaine étape, il nous en fallait plus. Le président a dit qu’il ne pouvait pas recruter lors de mercato trop vite parce que la direction attendrait la fin de la fenêtre des transferts. Cette possibilité ne me convenait pas. J’avais besoin de joueurs le plus rapidement possible pour constituer l’équipe. En championnat de France, il y a beaucoup de restrictions budgétaires. Je n’ai pas eu les conditions nécessaires. (…) Mon expérience me dit que rien de ce qui m’est arrivé ne m’a servi. En tant qu’entraîneur, je ne peux pas dire ou planifier où je vais aller entraîner. Habituellement, les choses arrivent. La planification me frustrerait. Ce qui m’inspire, c’est d’être dans un endroit où je peux avoir un projet » Jorge Sampaoli – Source : SporTV (22/08/22)