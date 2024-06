Mercato OM : ça s’accélère pour Pau Lopez !

Décidément le mercato de l’OM s’accélère ! Et notamment dans le sens des départs. Pau Lopez pourrait bien quitter le club marseillais. Courtisé par plusieurs clubs, le portier olympien a fait son choix.

Le gardien de l’Olympique de Marseille Pau Lopez devrait quitter le club olympien cet été. Courtisé par plusieurs clubs, l’ancien portier de l’AS Roma est en contact avancé avec Côme. Selon les informations de Fabrizio Romano, ce dernier aurait même trouvé un accord avec le club promu en Série A cette saison.

Pau Lopez souhaite en effet rejoindre et jouer sous les ordres de Fabregas, précise t-il avant d’expliquer que les deux clubs devront maintenant s’entendre sur le montant du transfert.

🔵🇪🇸 More on Pau López and Como story from earlier today.

Como have now agreed on terms with Pau López as he wants to join and play under Fabregas.

Deal depends now on the agreement between Como and OM.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/k28WKOWVO5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2024