Invité dans notre émission de débat, le vidéaste Hugo FTBL nous a donné son avis concernant l’avenir d’Ounahi. Mais aussi sur le cas Guendouzi, qui, depuis l’arrivée de Tudor, est de nouveau mis de côté.

Le cas Ounahi, trop souvent irrégulier et pas forcément bien utilisé, pose de nombreuses questions en interne. Faut-il le garder ou lui trouver une porte de sortie ? Hugo FTBL donne son avis.

« C’est un joueur mystérieux et pour moi ce qu’il va faire s’il reste ou non, ça va être le coach que tu prends l’année prochaine. Parce qu’il a un profil tellement atypique, ça se voit qu’il sait jouer au ballon, ça se voit que tu peux en tirer quelque chose. Mais son profil tout fin, hyper technique, le fait que tu te dis déjà dans un milieu à deux, ça risque d’être un peu limité. Alors faudrait peut être un milieu à trois, ça va être en fonction du coach que tu prends. Si lui s’intègre parfaitement dans le projet de jeu, ce mec, il y a forcément un endroit dans le monde où il pourrait devenir plus fort comme il est avec le Maroc.

Et après c’est sûr que si tu reprends Marcelino, c’est pour le faire jouer milieu gauche et tout. C’est un des joueurs qui a encore une petite valeur marchande. Pourquoi pas le vendre si c’est pour ne pas l’utiliser ou mal l’utiliser ? »

« Est- ce qu’ils peuvent refuser le chèque ? »

« Oui dans l’idée je l’aime bien Guendouzi, en plus il me fait rire. Mais le fait qu’on n’ait pas eu Rongier de l’année, je pense que ça nous pousse à dire qu’on aurait besoin d’un Guendouzi. Parce qu’au milieu je me suis amusé à regarder, l‘OM n’a jamais joué deux matchs avec la même compo cette année et au milieu, toutes les paires y sont passées. Au début il y avait Rongier, après il y avait plus Rongier, un coup c’était Veretout, un coup c’était Ounahi, un coup c’était à trois, un coup c’était à quatre, un coup c’était à deux.

Je sais pas s’il y a une paire de milieu qui vous a plu, mais on n’a jamais trop trouvé. Alors Guendouzi l‘année dernière à la fin, il était un peu sur le banc. Tudor l’avait mis limite en dix derrière deux attaquants, mais après c’est un bon joueur quand même. Et dans l’OM actuel il ferait du bien.

Après au vu de tout ce qu’on entend sur les finances de l’OM et tout comme le club vend pas beaucoup, que le club est obligé de vendre, là il y a un chèque qui est déjà signé et qui va arriver dans les caisses. Est-ce qu’ils peuvent, sachant que c’était déjà planifié de l’année dernière pour cette année, est-ce qu’ils peuvent refuser le chèque ? À moins qu’ils peuvent encaisser le chèque et le racheter derrière ou se le refaire prêter ou quelque chose comme ça. »