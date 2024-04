OM : Ce témoignage qui explique comment le Vélodrome peut se retrouver à 70000 personnes !

Le stade Vélodrome attire toujours les foules malgré une saison très moyenne. Interrogé par France Bleu Provence, un supporters marseillais a expliqué comment des supporters pouvaient rejoindre les virages du stade sans billets.

France Bleu Provence a recueilli le témoignage d’un supporter qui explique comment de faux billets sont vendus et donc comment plusieurs centaines de personnes sont présentes en plus des abonnés en virage du stade Vélodrome. « Pour ceux qui n’ont pas de carte d’abonnement, le stadier, qui reçoit la moitié de la place en terme de sous, laisse passer comme ça, par le côté où il y a le tourniquet et on rentre. Ensuite, en haut des escaliers, on passe juste le contrôle, les fouilles, après on nous ouvre les portes et on va dans les virages. Le stadier peut prendre 70 euros par personne. Tout en liquide et après, les revendeurs (ceux qui vendent des places ou des abonnements devant le stade. NDLR) s’arrangent avec le chef des stadiers ou les stadiers directement. Il peut y avoir 1.000, 2.000 voire plus sur les gros matchs et par virage. Si on regarde bien les images à la télé, on voit bien qu’il n’y a plus aucun espace dans les virages. Quand le club annonce 66.000, on sait en vérité qu’on dépasse les 70.000. »

Le supporter explique à France Bleu Provence comment ensuite ils sont répartis « Ils se mettent sur les escaliers sinon on est debout sur les sièges et quelqu’un vient se mettre devant nous au niveau du béton. Ça double la capacité du virage. On ne respire pas, on est tous collés, il fait chaud mais c’est pas grave, c’est pour l’OM. On connaît les revendeurs qui le font mais à peu près tous devant le stade le font. Ils se connaissent entre eux. Le club voit bien que dans les virages, c’est plus plein que la capacité du stade. Donc oui, ils sont au courant et ça les arrange aussi. Ça fait de la visibilité, le stade est toujours plein. Pour le club, c’est toujours mieux ».