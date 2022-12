Mercato OM : « C’est un joueur qui avait une grosse côte il y a deux ans mais… »

Dans cet extrait de la dernière émission de Débat Foot Marseille, nos intervenants Benjamin Courmes, Jérémy Attali-Pietri et Sourigna ont discuté des opportunités et des rumeurs du mercato hivernal, et s’attardent plus particulièrement sur la rumeur Jérémie Boga.

« Ca aussi c’est une vieille rumeur qui a resurgit : à priori selon La Provence, ce serait un profil qui correspondrait moins à Tudor. En fait il faut un joueur capable d’apporter de la vitesse, de percuter, de mettre quelques buts, axial, qui a un gros volume pour défendre. Boga, on parle quand même d’un joueur qui avait une grosse côte il y a deux ans mais là c’est plus trop ça quoi… » Benjamin Courmes – Débat Foot Marseille – 22/12/2022

« Je pense qu’il y a une volonté du joueur de venir à Marseille. Il y a une volonté mais je pense qu’ils s’entendent pas sur le tarif. » Sourigna – Débat Foot Marseille – 22/12/2022

« C’est un ailier gauche ? J’ai envie de dire non. On a vraiment besoin de bons profils pour finir la saison et pour moi on a pas besoin d’un ailier gauche, ça servirait à quoi. Après est-ce qu’il ne peut pas se reconvertir ? Under qui est ailier droit, actuellement je le vois plus numéro 10, même s’il le montre pas trop en ce moment. Mais sinon, un ailier gauche, non. » Jérémy Attali-Pietri – Débat Foot Marseille – 22/12/2022

