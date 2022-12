Mercato OM : C’est un joueur qui pourrait faire énormément de bien à l’OM »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille de ce jeudi soir. Un extrait consacré au mercato olympien et la nécessité de renforcer le secteur offensif notamment pour pallier l’absence longue durée d’Amine Harit.

Le journaliste Adam Manseur (Les Réservistes) donne son sentiment sur mercato olympien et la nécessité de recruter des joueurs pour renforcer le secteur offensif de l’Equipe d’Igor Tudor. Selon lui, Sofiane Boufal serait un très bon choix pour palier l’absence d’Amine Harit.

C’est un joueur qui pourrait faire énormément de bien à l’OM

» S’il y a un joueur que j’aimerais aller chercher dans un style un peu différent ce serait Boufal. Je le tenterai. Il a des qualités différentes qui peuvent se rapprocher de celles d’Harit. Il va créer les premiers décalages et permettre à des joueurs comme Tavares ou Clauss de se projeter. On a vu lors de la coupe du Monde que dans des matchs un peu fermés, il est capable sur un dribble, un geste technique de faire une différence et de permettre à tout le bloc de se projeter. C’est un joueur qui pourrait faire énormément de bien à l’OM » Adam Manseur – Débat Foot Marseille – 29/12/2022

