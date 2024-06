Mercato OM : « C’est une surprise mais c’est un super coup surtout »

Roberto De Zerbi à l’OM c’est pour bientôt. Dans l’émission du Football Club Marseille l’agent de joueur, Cyril Astier a décrypté le jeu du coach italien

Alors que l’arrivée de Roberto De Zerbi à Marseille n’est qu’une question de temps. Hier dans l’émission du Football Club de Marseille, Cyril Astier l’agent de joueurs s’est exprimé sur le tacticien « c’est une surprise mais c’est un super coup surtout. Un entraîneur qui a une vraie idée de jeu qui a un vrai projet qui est autour du jeu de position plus que de possession. C’est une possession utile on n’est pas sur un tikitaka où on peut redoubler les passes. Le football qui va nous être proposé tous les week-ends, il va énormément changer de ce qu’on a eu l’habitude de voir. On va être vraiment sur un football pour créer en fait de la supériorité numérique c’est ça qui est important. Tout va être fait avec beaucoup de techniques avec beaucoup de rapidité et beaucoup d’intensité donc pour moi c’est une super nouvelle. On va avoir quelque chose vraiment à analyser à avoir je pense qu’on va pouvoir se régaler tous les week-ends alors oui c’est un jeu où on va prendre beaucoup de risques. », explique Cyril Astier sur le jeu de De Zerbi.

L’agent de joueur Cyril Astier décrypte le jeu de De Zerbi #OM #TeamOM #MercatOM

L’intégralité de la video ici : https://t.co/uWLnLORnCV pic.twitter.com/C5OeAztRFY — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 18, 2024



« Je pense qu’on va prendre beaucoup de buts, très clairement et je pense mais je pense qu’on va remarquer aussi beaucoup. Sur le papier c’est super, je suis super content mais je n’ai pas la boule de cristal donc je suis incapable de dire finalement si ça sera bien ou pas. ça on peut pas le dire mais il y a des éléments qui seront juge. Le premier c’est le temps donc il va falloir lui laisser du temps. Mais ça effectivement, comme l’a dit Jean Charles surtout à Marseille mais dans le football en général on ne s’en donne pas trop. Il va falloir lui donner un effectif qui correspond à sa philosophie de jeu. Et après c’est l’adéquation de ce personnage, de cet homme dans le contexte du club. Dans le contexte marseillais dans le contexte de la ville c’est vrai que sur le papier ça paraît collé. Aujourd’hui j’ai l’impression que De Zerbi arrive dans le bon club au bon moment. », explique l’agent.

lire aussi:OM: Les premières RUMEURS MERCATO (départ et recrues), le duo DE ZERBI – ROSSI! Harit, Kondogbia quel avenir?