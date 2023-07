Mercato OM : Cet ancien international chilien annonce un possible retour de Sánchez !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Ces derniers jours, de plus en plus de témoignages annoncent un possible retour d’Alexis Sánchez à Marseille. Le dernier en date vient de l’ancien gardien de la sélection chilienne, Nicolás Peric.

Nicolás Peric, ancien gardien de la sélection chilien et aujourd’hui commentateur, a déclaré dans une émission d’ESPN Chile, qu’Alexis Sánchez devrait renouveler son contrat avec l’Olympique de Marseille. D’après l’ancien portier de la Roja, Alexis Sánchez pourrait même signer prochainement un nouveau contrat avec le club phocéen. Toujours selon Peric, El Niño Maravilla « n’ira pas à Galatasaray, ni à Besiktas, car ils ne vont pas le autant qu’il le souhaite ». De plus, d’après l’ancien international, Sánchez ne trouvera pas une meilleure situation ailleurs qu’à l’OM.

« Il n’aura pas le rôle principal dans d’autres clubs, comme il l’a déjà à Marseille. C’est une position déjà gagnée et il est le meilleur joueur de l’équipe . »

« CREO QUE EL MEJOR LUGAR QUE PUEDE ESTAR ALEXIS ES EL #MARSELLA« #ESPNFShowChile Nico Peric respondió a la Pregunta del Día sobre el futuro del tocopillano: « No va a tener el protagonismo en otros clubes como ya lo tiene aquí; es un puesto ganado y el mejor jugador del equipo ». pic.twitter.com/m88RNgdamg — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) July 26, 2023

« Marseille est la meilleure option pour Alexis.

Sánchez pourrait logiquement signer un nouveau contrat avec Marseille dans un un futur proche. »

👉 Marsella es la mejor opción para Alexis 👉 Alexis debería lógicamente firmar un nuevo contrato con el Marsella en un futuro cercano [@ESPNFutbolChile]#TeamOM pic.twitter.com/gq3dHvpxWf — El Haritiño (@Haritino11) July 26, 2023

Mohamed Bouhafsi croît au retour de Sánchez

D’après Mohamed Bouhasi : « Alexis Sanchez avait des envies d’ailleurs. Je pense qu’il n’a pas trouvé d’accord avec des clubs en Arabie Saoudite etc. Je pense qu’Alexis Sanchez avait des exigences beaucoup trop haut placé pour l’Arabie Saoudite et là-bas, ils ne sont pas prêts à lui faire ces offres-là par rapport à son âge et ce qu’il représente, a expliqué le journaliste dans le Space de @IlanRbsnOM. Ces dernières heures, ce qui résonnait dans l’environnement de l’Olympique de Marseille, c’est de dire qu’on n’est pas prêt à tout financièrement et humainement pour lui. S’il veut rester, tant mieux, s’il veut partir tant pis. Et de dire, il y a plus de chance qu’il revienne nous voir plutôt qu’il parte.