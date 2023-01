Mercato OM : Cet attaquant proposé à Longoria finalement vers Nantes ?

Longtemps pisté par Jorge Sampaoli, Andy Delort a finalement rejoint l’OGC Nice. Cet hiver, il devrait s’engager avec le FC Nantes d’après la presse turc.

L’Olympique de Marseille avait coché le nom d’Andy Delort. Avec son tempérament et son style de jeu, le casting semblait parfait. Seulement, l’ancien joueur de Montpellier avait choisi de rejoindre Christophe Galtier à l’OGC Nice la saison dernière. Après une saison, il semble déjà avoir envie de changer d’air.

Delort vers le FC Nantes?

Ces dernières semaines, son nom a été cité à l’OM une nouvelle fois. Seulement, le club marseillais n’aurait pas donné suite. Besiktas serait également venu aux renseignements mais cette fois, c’est Delort qui aurait refusé le club turc. D’après Gökmen Özcan, journaliste pour Fanatik, le joueur devrait s’engager avec le FC Nantes lors de ce mercato hivernal !

De Bono l’assure, Dieng « va exploser »

Une nouvelle recrue en attaque pourrait une nouvelle fois affaiblir le temps de jeu de Bamba Dieng qui est pourtant un joueur intéressant à ce poste. L’Olympique de Marseille réfléchirait d’ailleurs à prolonger son contrat bien que des clubs prestigieux tels que le FC Séville se serait positionné pour le récupérer.

« La différence entre Dieng et Bakambu c’est que Dieng il a cette mentalité, cette envie de prouver à l’OM et aux supporters marseillais qu’il est capable de jouer. Tout ce qu’il a montré là, quand on l’a mis à l’écart, de revenir, de travailler durement, c’est les joueurs qui le déclarent même Bakambu a dit « on lui a fait la misère ». Donc il est toujours là et il travaille toujours durement pour essayer de gagner sa place et de prouver qu’il a les capacités d’être titulaire. Donc maintenant attendons. Moi je le défend parce que je sais comment ça se passe dans un club, je l’ai vécu. Mais Dieng il démontre une certaine mentalité irréprochable, et ça j’aime parce qu’on pourra dire ce qu’on veut mais ce joueur là dans la mentalité, dans l’esprit, tu n’a rien à lui reprocher. Donc quand t’as rien a lui reprocher, ça veut dire qu’à un moment donné, il va exploser. En plus c’est pas un joueur qui te coûte des centaines de milliers d’euros donc tu peux le conserver jusqu’à la fin de l’année en le faisant jouer. » Jean-Charles de Bono – Débat Foot Marseille – 19/12/2022