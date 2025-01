Mercato OM : Cette belle piste au milieu proche d’un départ au Brésil ?

Palmeiras a formulé une offre de 20 millions d’euros à Fulham pour le milieu brésilien, avec un accord salarial déjà trouvé entre le joueur et le club. Alors que l’OM était intéressé, Andreas Pereira qui pourrait désormais rejoindre le club brésilien.

Alors que l’Olympique de Marseille semblait s’être positionné sur Andreas Pereira depuis l’été dernier, le milieu de terrain brésilien, actuellement sous contrat avec Fulham, pourrait bien filer vers son pays d’origine même si ce dernier est né en Belgique. En effet, Palmeiras a fait une offre formelle et ambitieuse de 20 millions d’euros pour recruter le numéro 10, un montant qui pourrait faire pencher la balance en faveur du club brésilien. L’accord salarial entre le joueur et Verdão serait déjà acté, et le club brésilien est optimiste quant à sa capacité à convaincre Fulham d’accepter cette proposition, alors que le mercato hivernal touche à sa fin.

Selon Michael Rincón, « CONFIRMÉ, accord salarial et conditions de contact entre Palmeiras et Andreas Pereira. Le numéro « 10 » l’attend l’accord avec son club. Une puissante offre de 20 millions d’euros a été transmise à Fulham et ils pensent pouvoir convaincre le club anglais d’accepter. Très proche d’un accord. »

🚨💣 BOMBAZO. CONFIRMADO, acuerdo salarial y términos contactuales de #Palmeiras con Andreas Pereira. Le espera el dorsal « 10 ». ✅ El « Verdão » envió FORMALMENTE una potente oferta millonaria de 20m€ a #Fulham y creen que puedan convencer al club inglés de aceptar. 🟢⚪🇧🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿… https://t.co/iVk8bvJKon pic.twitter.com/ykHcDPgglp — Michael Rincón (@MykeRincon) January 7, 2025

L’OM, qui avait dans un premier temps exprimé son intérêt pour l’international brésilien, pourrait se voir devancé dans ce dossier. Pereira, qui n’a pas réussi à s’imposer durablement en Premier League avec Fulham, semble désormais prêt à relever un nouveau défi en Série A brésilienne. L’issue du transfert se précise rapidement, et Palmeiras semble en position de finaliser le deal avant la fermeture du marché des transferts. Ainsi, bien que l’OM ait suivi de près cette situation, l’opportunité d’attirer Pereira en janvier pourrait échapper au club phocéen qui a besoin de dégraisser lors de ce mercato d’hiver après l’arrivée de Luiz Felipe Ramos, avec un Palmeiras désormais en pole position pour boucler cette affaire.