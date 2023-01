Mercato OM : Cette cible estivale de Tudor va quitter le Hellas Vérone ?

Le mercato de l’Olympique de Marseille va s’accélérer cette semaine avec l’arrivée de Ruslan Malinovskyi. Igor Tudor aimerait aussi voir débarquer un piston pouvant évoluer des deux côtés. Une recrue qui ne sera pas Darko Lazovic annoncé au Torino !

En effet, selon TuttoMercatoWeb, le club de Vérone s’apprête à dire au revoir à Darko Lazovic. Après avoir bloqué le départ du Serbe pour l’OM l’été dernier, le Hellas va laissé filer son ailier/piston suite au recrutement du latéral droit Deyovaisio Zeefuik en provenance du Hertha Berlin (prêt avec une obligation de rachat fixée à 2M€). le média explique que « l’arrière latéral serbe pourrait changer de club, le Torino serait en avance devant Monza qui pourrait s’offrir Juranovic du Celtic .

Darko Lazovic finalement transféré mais pas à l’OM ?

Ruslan Malinovski vient d’arriver à Marseille ce lundi matin. Après cette première recrue, l’OM cherche a faire venir un second joueur au profil offensif, reste à savoir si ce dernier sera un milieu de terrain ou un attaquant. De plus, un autre poste pourrait être renforcé. En effet selon l’Equipe de ce lundi, « les dirigeants planchent également sur l’arrivée d’un autre joueur offensif, capable d’occuper l’un des deux postes sous l’attaquant de pointe, et peut-être également d’un piston qui pourrait évoluer des deux côtés en fonction des opportunités. » Il faut dire que l’OM doit faire avec la blessure de Clauss et la suspension de Tavares, ce qui souligne les limites à ces postes de piston pourtant très important dans le système d’Igor Tudor.

Un piston polyvalent selon les opportunités de marché ?



Outre #Malinovskyi, l’#OM travaille depuis quelque temps sur une autre arrivée : un milieu offensif ayant le profil pour remplacer #Harit, blessé. Un joueur en particulier est ciblé, mais, jusqu’à cette heure, le nom n’a pas filtré. #MercatOM — Alexandre Jacquin (@AJac13) January 8, 2023

