Mercato OM : Cette fois c’est réglé pour Sampaoli !

L’arrivée de Jorge Sampaoli à Marseille se confirme. Le coach argentin devrait rejoindre Marseille en fin de semaine, un accord aurait été trouvé avec le club brésilien…

En effet, selon la Provence, « l’OM et l’Atletico Mineiro viennent de trouver un accord concernant les dix derniers mois de contrat de Jorge Sampaoli. La clause inscrite dans le contrat de l’entraîneur argentin s’élevait à 600 000 euros environ. Les dirigeants olympiens ont réglé cet aspect et plus rien ne s’oppose à la venue de Sampaoli. »

Accord entre l’OM et Mineiro

Le coach devrait s’engager jusqu’en 2023, il devrait rejoindre l’OM avec un staff composé de quatre adjoints. Le quotidien local affirme que Sampaoli devrait s’envoler vers Marseille surement ce dimanche. Ce dernier suivra avant son dernier match en tant qu’entraineur de l’Atletico Mineiro mais à distance. Le club va affronter Palmeiras et Sampaoli est suspendu suite à son carton rouge reçu lors du dernier match.