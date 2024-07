Mercato OM: cette fois cette piste offensive s’envole en Premier League !

L’Olympique de Marseille se montre très actif sur le mercato. Après Greenwood et Højbjerg, Pablo Longoria compte bien satisfaire De Zerbi qui veut aussi trouver un meneur de jeu. Alors que des discussions sont en cours avec l’Inter pour Carboni, la piste Jesper Lindstrom est définitivement à écarter.

Pierre-Emile Højbjerg est la 4e recrue de l’OM, l’international danois peut-il être rejoint par un de ses compatriotes. Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille et l’Olympique lyonnais, Jesper Lindstrøm semblait se diriger vers la Premier League. Le milieu de terrain a été en difficulté à Naples cette saison, qu’il avait rejoint l’an dernier en provenance de l’Eintracht Francfort contre un joli chèque. Alors qu’il était annoncé proche d’Everton, cette piste ne semblait plus d’actualité. Selon le journaliste Nicolò Schira, « Jesper Lindstrom ne semble pas convaincu de rejoindre Everton depuis Napoli. »

🚨🔵 Everton are closing in on deal to sign Jesper Lindstrøm from Napoli!

€3m loan fee, €22m buy option clause and contract terms now on the verge of being agreed. Final details being sorted.

Exclusive story, confirmed.

Here we go, soon. ⏳🇩🇰 #EFC pic.twitter.com/sjHe3d41Ko

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2024