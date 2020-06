Mercato OM : Cette légende du foot français valide totalement la décision de Payet !

Ce samedi en conférence de presse, Dimitri Payet a annoncé qu’il prolongeait jusqu’en 2024 à l’Olympique de Marseille. Alain Giresse s’est exprimé dans les colonnes de l’Equipe à ce sujet. Il pense que c’est une bonne décision et qu’il sera toujours efficace.

L’Olympique de Marseille a fait une grande annonce ce samedi en conférence de presse : Dimitri Payet prolonge jusqu’en 2024 avec un projet de reconversion au terme de son contrat.

la technique ne s’use pas — PAYET

Ce dimanche dans les colonnes du journal L’Equipe, Alain Giresse a validé cette décision. Selon l’ancien international français, même à 35 ans, Payet sera toujours efficace !

« Quand on entre dans ces âges, tout dépend du profil. Si tu mises sur la vitesse ou l’explosivité, c’est compliqué. Mais Payet n’a jamais basé son jeu sur les capacités athlétiques, il est dans la technique. Mets Usain Bolt et un joueur technique sur la ligne médiane avec un ballon, demande-leur de trouver un partenaire aux 18 mètres : Bolt le fera en courant, mais c’est le joueur technique qui la donnera en premier. Or, la technique ne s’use pas. Cet engagement au long cours est appréciable, car cette équipe de Marseille avec et sans Payet, ce n’est pas pareil. Ça prouve qu’il se sent bien et s’inscrit dans une dynamique. C’est important : la seule condition, c’est qu’il garde l’envie. Et donc la rigueur personnelle pour avoir un minimum de condition. »

Alain Giresse – Source : L’Equipe