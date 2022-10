Mercato OM : Cette nouvelle tendance qui a de quoi inquiéter Longoria ?

Pablo Longoria a changé d’entraineur cet été avec le départ de l’impatient Jorge Sampaoli. Le président de l’OM a opté avec l’aide de son bras droit Ribalta pour le coach croate Igor Tudor avec une belle réussite pour le moment. Mais l’intérêt de la Juventus pour le technicien olympien pourrait contrarier le projet olympien.

Interrogé par RMC ce jeudi, Pablo Longoria s’est félicité du choix Igor Tudor : «Je comprends les doutes quand ça commence, surtout après avoir fini 2e en L1, on peut se demander si un changement est nécessaire. C’est normal que des gens ne comprennent pas les changements. Mais je considère qu’il est au niveau des attentes. On voulait ce type de jeu, plus agressif et vertical. Avec de la technique. On voulait aussi un changement de mentalité avec un entraîneur plus dur. Chaque entraîneur a ses méthodes, sa mentalité. Sampaoli dit que pour lui la chose la plus importante, ce sont les résultats. Avoir ce niveau d’exigence avec Tudor, c’est très important». Si Tudor a signé un contrat de 2 ans, une nouvelle tendance est de recruter des entraineurs sous contrat, ce qui peut inquiéter l’OM surtout lors de cette saison coupée en deux par la Coupe du Monde au Qatar.

Chelsea et Bayern ont recruté des entraineurs sous contrat !

En effet, les clubs ne s’embarrassent plus de savoir si un coach est sous contrat pour tenter de le recruter (moyennant une indemnité de transfert). Cela a été le cas à Chelsea qui, après avoir limogé Thomas Tuchel, n’a pas hésité à sortir le chéquier pour s’offrir les services de Graham Potter pour un montant évalué à 24 millions d’euros versé à Brighton. Un chèque qui se rapproche de ce que le Bayern aurait déboursé, 25 millions d’euros, pour s’offrir les services de Julian Nagelsmann (Leipzig) en 2021. Plus proche et moins onéreux, Reims qui vient d’écarter Oscar Garcia, et aurait fait, selon l’Equipe, du coach guingampais Stéphane Dumont leur option prioritaire. L’ancien adjoint de Guillon à Reims dispose d’un contrat jusqu’en 2024 avec une option pour une saison supplémentaire. Une situation qui peut donner des idées à la Juventus qui pourrait changer d’entraineur.

À la recherche d’un entraîneur depuis la mise à pied d’Oscar Garcia, les dirigeants du Stade de Reims ont fait du coach guingampais Stéphane Dumont leur option prioritaire. https://t.co/zK71zym2Jo pic.twitter.com/aT2vzEuTKj — L’ÉQUIPE (@lequipe) October 21, 2022

La Juve pense à Tudor, une offensive lors de la pause Coupe du Monde ?

En effet, selon Calcio Mercato, le début de saison raté de Massimiliano Allegri pourrait lui couter son poste. Si tel est le cas, Igor Tudor serait en tête de liste des cibles définies par la direction italienne. Tudor connait parfaitement le club, dont il a été joueur de 1998 à 2007 mais aussi comme entraineur adjoint d’Andrea Pirlo lors de l’exercice 2020-2021. Le dernier élément qui peut inquiéter Pablo Longoria est la pause d’un mois et demi à partir de mi-novembre lié à la Coupe du Monde au Qatar. Cet arrêt des championnats va donner plus de possibilité à ce genre de changement de coach et la Juventus pourrait alors courtisé Tudor et essayer de convaincre Longoria…